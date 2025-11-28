La mediática exmodelo Tilsa Lozano respondió recientemente con total indiferencia a las menciones de Shirley Arica en recientes entrevistas. La ‘Justiciera’ tuvo como invitados a figuras cercanas a la vida sentimental de Lozano, como su exesposo Jackson Mora y el exjugador Juan Manuel Vargas, y la ‘Vengadora’ no dudó en restarles importancia a las acciones de Arica, sugiriendo que solo busca aprovechar su nombre para obtener ganancias.

Con una actitud desafiante, la actual conductora de televisión descartó categóricamente cualquier posibilidad de sentarse a conversar con Arica, dejando en claro que no la considera una figura relevante en su vida, al punto de confesar que desconoce por completo su actividad laboral. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO REACCIONÓ TILSA LOZANO ANTE LAS MENCIONES DE SHIRLEY ARICA?

En un entrevista con el diario Trome, Tilsa Lozano manifestó que cree que Shirley Arica intenta obtener beneficios económicos valiéndose de su nombre. Según la exmodelo, esta táctica no es nueva, ya que Arica se ha dedicado a mencionarla de forma negativa durante años con el objetivo de generar controversia.

Lozano admitió no haber visto los programas donde Arica la mencionó con Jackson Mora y Juan Manuel Vargas. “No tengo idea de lo que dijo”, señaló. Sin embargo, enfatizó que, aunque le parezca un método constante, si le funciona para obtener ingresos a costa suya, “está bien”. La presentadora de televisión manifestó que, más que el contenido de las declaraciones, le interesa la fuente: “No me importa lo que digan, me importa quién lo dice”, afirmó.

Tilsa Lozano da un contundente comentario sobre Jackson Mora tras su divorcio. (Foto: Instagram)

¿QUÉ OPINÓ TILSA LOZANO SOBRE SHIRLEY ARICA?

La respuesta de Tilsa Lozano ante las menciones de la ‘Chica realidad’ fue de absoluto desinterés. La conductora de “La Noche Habla” aseguró que no hay razón para molestarse, pues las personas involucradas en las entrevistas de Arica no tienen nada que ver con ella.

Asimismo, Lozano dejó claro que no tiene ningún vínculo personal con Shirley Arica y, de hecho, ignora completamente a qué se dedica o cuál es su vida profesional. “No tengo idea, no la conozco, tampoco no sé qué hace, ni a qué se dedica”, comentó. Además, resaltó que ella nunca ha hablado mal de Arica y que mantendrá esa postura.

Finalmente, dejó en claro que la posibilidad de entrevistarse con Arica es nula, añadiendo que preferiría que le entreviste Beto Ortiz.

Shirley Arica entrevistando a la expareja de Tilsa Lozano, Jackson Mora. (YouTube: Shirley Arica)

¿QUIÉN ES TILSA LOZANO?

Tilsa Lozano es una empresaria, presentadora de televisión y modelo con doble nacionalidad, peruana y argentina, reconocida en el ámbito del entretenimiento. Su carrera despegó en el modelaje y su posterior transición a la televisión en Perú. Actualmente, se desempeña como presentadora del programa “La Noche Habla”.

En cuanto a su vida privada, estuvo casada con el boxeador Jackson Mora, de quien se separó en 2025 tras un proceso de divorcio que fue ampliamente cubierto por la prensa. Anteriormente, mantuvo una relación con Miguel Hidalgo, con quien tiene hijos y conserva una relación amigable.

VÍDEO RECOMENDADO: