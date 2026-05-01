El reconocido actor Sergio Galliani, recordado por su icónico papel de ‘Nachito’ en la exitosa serie Al fondo hay sitio, sorprendió a sus seguidores al exhibir una impresionante transformación física a sus 59 años. Mediante un video en Instagram, el actor mostró una musculatura definida que evidencia una rigurosa disciplina de entrenamiento, desatando una ola de reacciones entre elogios y comparaciones con figuras del espectáculo. Este cambio radical no solo pone en relieve su disciplina personal, sino que también coincide con un periodo de intensas vivencias familiares tras el reciente y valiente testimonio de su esposa, la actriz Connie Chaparro, sobre su batalla contra un diagnóstico oncológico. Descubre los detalles de su evolución y la situación actual de su entorno más cercano.

¿CÓMO LOGRÓ SERGIO GALLIANI UNA TRANSFORMACIÓN FÍSICA TAN RADICAL A SUS 59 AÑOS?

El reconocido actor utilizó su cuenta de Instagram, donde reúne a cientos de miles de seguidores, para compartir un video en el que exhibe los resultados de su entrenamiento físico. En las imágenes, se le aprecia con una figura tonificada, fruto de su constancia en el gimnasio, lo que dejó sorprendidos a muchos usuarios.

Acompañando el clip, el propio Galliani no dudó en halagarse con humor al escribir: “Pu** que guapo…”, frase que rápidamente captó la atención del público. Asimismo, el artista expresó su asombro por el cambio alcanzado al señalar: “Nunca pensé llegar así a mis 59 años”.

¿CÓMO REACCIONARON LOS USUARIOS ANTE SU CAMBIO FÍSICO?

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de opiniones divididas tras la publicación del actor. Un sector importante de seguidores destacó su dedicación y lo motivó a continuar, dejando mensajes como: “Te veo bien, Sergio” o “Tienes mejor figura que yo”, resaltando su esfuerzo y constancia. Incluso algunos usuarios bromearon con entrenar junto a él o compararlo con otras figuras del espectáculo.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Otro grupo de internautas cuestionó su actitud frente a la cámara y lo criticó duramente, señalando que “hacía el ridículo”. Esta diversidad de comentarios evidenció cómo su cambio físico no solo generó admiración, sino también polémica en el entorno digital.

¿QUÉ MOMENTO DIFÍCIL REVELÓ LA ESPOSA DE SERGIO GALLIANI SOBRE SU SALUD?

En medio de la atención mediática, la actriz Connie Chaparro, esposa de Galliani, compartió una experiencia personal que conmovió a sus seguidores. A través de un video, la también actriz relató que fue diagnosticada con cáncer de piel luego de acudir al dermatólogo por una simple alergia. Durante la consulta, decidió pedir una revisión adicional, lo que permitió detectar una anomalía en un lunar de su brazo. Tras realizarse una biopsia, recibió el diagnóstico que, según contó, la impactó profundamente: “En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible”.

Afortunadamente, el problema fue identificado en una etapa inicial, lo que permitió una intervención oportuna. Luego de someterse a una cirugía, logró superar la enfermedad y aprovechó su testimonio para enfatizar la importancia de los controles médicos preventivos, según informa el diario La República.

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