Valentino Palacios, el creador de contenido que destacó en la última temporada de ‘Esto es guerra’, sorprendió a sus seguidores tras revelar su más reciente adquisición personal. Con una carrera en ascenso constante, el joven tiktoker mostró con orgullo un vehículo de gama alta que representa los frutos de su arduo trabajo en las plataformas digitales y la televisión nacional.

Este logro resalta por el lujo y el fuerte vínculo familiar que el tiktoker siempre prioriza. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO VEHÍCULO Y QUIÉNES ACOMPAÑARON AL TIKTOKER?

El pasado 6 de enero, el reconocido tiktoker decidió compartir con su audiencia, a través de un video en su cuenta oficial, el elegante coche que adquirió tras meses de esfuerzo. Lo más emotivo del registro fue la presencia de su madre y de su abuela Candela, quien se mostró sumamente entusiasmada al probar el asiento del conductor.

Según explicó el creador de contenido, este logro es una consecuencia directa de su dedicación: “Todo esfuerzo tiene su recompensa”, afirmó conmovido. La publicación rápidamente se volvió viral, destacando la unión de su círculo más íntimo en este momento de éxito material.

¿QUÉ MOTIVÓ LA COMPRA DE VALENTINO?

Más allá del lujo, la intención principal del influencer fue garantizar el bienestar de los suyos. Conocido por frases como “Oye qué tienes” o “Tumba la fiesta”, Valentino dejó claro que su familia es el motor de sus acciones. Al respecto, sentenció que “lo mejor es la comodidad de mi familia”, priorizando el confort de su madre y abuela.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE LA COMUNIDAD VIRTUAL ANTE ESTE ANUNCIO?

La respuesta del público fue inmediata, resaltando que el joven prosperó sin escándalos. Una seguidora comentó: “no hizo daño a nadie, no se metió con nadie, no habló de nadie y, lo mejor, no pidió moradito”, aludiendo a que no solicitó dinero a sus fans. Su capacidad para retribuir a su familia inspiró a otros a cumplir sus sueños. Mensajes como “ojalá pudiera comprar primero una casa a mi mamá” inundaron la sección, celebrando su honestidad y éxito.

¿CUÁLES SON SUS PRÓXIMOS PROYECTOS PROFESIONALES?

En el plano laboral, su carrera ha tomado un nuevo rumbo al unirse a ‘Zentral’, el canal digital de Nicola Porcella y ElZein. Este proyecto busca revolucionar el streaming y representa la consolidación de Palacios fuera de los realities convencionales, aprovechando su carisma natural, según informa el diario La República.

¿QUIÉN ES VALENTINO?

Originario de Ventanilla, Valentino Palacios es un joven de 19 años que se transformó en un fenómeno digital durante el 2025, alcanzando la impresionante cifra de 44 millones de seguidores.

Su éxito en TikTok le abrió las puertas de ‘Esto es Guerra’, permitiéndole cambiar drásticamente la realidad económica de su hogar. Antes de la fama, vivía en condiciones precarias, durmiendo incluso en colchones inflables; por ello, antes de comprarse un auto, priorizó la adquisición de un departamento propio.

Hoy, junto a su madre “La Fío” y su abuela “Candela”, gestiona su marca personal y emprendimientos familiares, siendo un ejemplo de resiliencia en el Perú.