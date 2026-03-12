Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Impresionante! La joven del ampay con Carlos Alcántara sorprende con su confesión: “Lo siento...” | Composición EC: @cachinalcantara / @indiraorbegozo
Por Redacción EC

La farándula peruana se encuentra alborotada tras la difusión de imágenes que muestran al reconocido actor Carlos Alcántara, el recordado ‘Cachín’, en una situación comprometedora con una misteriosa acompañante. El programa de espectáculos de Magaly Medina captó al protagonista de ‘Asu Mare’ compartiendo muestras de afecto y un apasionado beso durante una reciente salida nocturna en Lima, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre su actual situación sentimental tras décadas de matrimonio. Ante el revuelo mediático, la protagonista de las imágenes decidió salir al frente para aclarar su vínculo con el artista. Sus declaraciones no solo revelan cómo se gestó este encuentro inesperado, sino que exponen su percepción del actor, marcando lo que parece ser el inicio de un nuevo capítulo en la vida de la estrella peruana.

