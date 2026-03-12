La farándula peruana se encuentra alborotada tras la difusión de imágenes que muestran al reconocido actor Carlos Alcántara, el recordado ‘Cachín’, en una situación comprometedora con una misteriosa acompañante. El programa de espectáculos de Magaly Medina captó al protagonista de ‘Asu Mare’ compartiendo muestras de afecto y un apasionado beso durante una reciente salida nocturna en Lima, lo que ha generado una ola de especulaciones sobre su actual situación sentimental tras décadas de matrimonio. Ante el revuelo mediático, la protagonista de las imágenes decidió salir al frente para aclarar su vínculo con el artista. Sus declaraciones no solo revelan cómo se gestó este encuentro inesperado, sino que exponen su percepción del actor, marcando lo que parece ser el inicio de un nuevo capítulo en la vida de la estrella peruana.

¿QUIÉN ES LA FIGURA FEMENINA CAPTADA JUNTO AL ACTOR?

La mujer captada por las cámaras es Indira Orbegozo, una artista dedicada al género de la salsa. Ella misma se encargó de dar la cara frente a “Magaly TV La Firme” para contextualizar las imágenes que circulan en televisión. Según relató la cantante, el acercamiento con el popular intérprete peruano se produjo inicialmente de manera digital. El primer contacto ocurrió a través de Instagram y, conforme avanzó el intercambio de mensajes, la charla se trasladó a la aplicación de WhatsApp.

Orbegozo fue enfática al señalar que, a pesar de la fluidez de su comunicación previa, el día que fueron captados por los reporteros fue la primera ocasión en la que se conocieron físicamente. La salsera no mostró reparos en admitir que salieron juntos de la reunión tras haber compartido una cena que sirvió como su primera cita oficial, según informa La República.

Indira Orbegozo. | Foto: @indiraorbegozo

¿QUÉ REVELACIONES HIZO SOBRE SU VÍNCULO CON ‘CACHÍN’?

Durante su entrevista con el programa de espectáculos, la joven salsera sorprendió al describir la conexión que siente con el comediante, a quien dice admirar profundamente desde su infancia. Indira manifestó que su aprecio por Alcántara nace de seguir su carrera artística durante años, resaltando que la energía del actor es lo que más le atrae en la actualidad. “Siento que es como un niño en el cuerpo de un adulto; no lo veo como un señor o un viejito, lo siento joven, lleno de vida y con muchas cosas en su mente”, comentó.

Adicionalmente, Orbegozo aclaró que, aunque se retiraron juntos la fecha en que fueron captados, no existe actualmente un compromiso formal de por medio, pero dejó la puerta abierta a futuros encuentros casuales.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIDA SENTIMENTAL DEL ACTOR?

El encuentro entre el actor y la salssera marca un distanciamiento radical de la imagen pública que Carlos Alcántara mantuvo durante más de treinta años junto a Jossie Lindley.

La relación, que se consolidó con un matrimonio en el año 2010, parecía ser una de las más estables del medio artístico peruano, con colaboraciones profesionales incluso en el cine. Sin embargo, la pareja se habría separado meses atrás, tratando la ruptura con discresión hasta que la vida social del artista volvió a figurar en los medios.