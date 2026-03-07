Xiomy Kanashiro rompió el silencio y ofreció detalles inéditos sobre el inicio de su mediático romance con el exfutbolista Jefferson Farfán en el pódcast ‘Edson pa qué más’, conducido por Edson Dávila. La bailarina de 28 años reveló que la relación no fue sencilla en sus comienzos, pues ella se resistía a entablar un vínculo sentimental.

La conductora detalló que no estaba dispuesta a ser un pasatiempo en la vida de la ‘Foquita’, por lo que decidió encararlo en una charla definitiva que definió el rumbo de su relación. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CÓMO FUE EL MOMENTO EN QUE XIOMY KANASHIRO ENCARÓ A JEFFERSON FARFÁN?

Según la influencer, un 6 de enero quedó marcado como la fecha en que decidió dejas las cosas claras. En un contexto de total soltería por ambas partes, ella tomó la iniciativa para evitar confusiones sentimentales.

“Me acuerdo que él estaba soltero y yo soltera y yo le dije ‘por sea caso, yo no voy a ser una más tuya’”, comentó la joven de 28 años, quien prefería rescatar la buena química como amigos antes que arriesgarse a una ruptura estrepitosa. Su postura fue defensiva pero honesta: no estaba dispuesta a ser un pasatiempo en la vida del goleador histórico.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE JEFFERSON FARFÁN ANTE EL ULTIMÁTUM DE LA BAILARINA?

Para sorpresa de la conductora de televisión, el popular ’10 de la calle’ no retrocedió ante la firmeza de sus palabras; por el contrario, la dejó atónita con una respuesta que cambió el rumbo de la charla.

“Él me responde ‘¿y quién te ha dicho que tú vas a ser eso (una más en su vida)?’”, recordó Xiomy sobre aquel instante que la dejó en shock. Esta réplica fue el detonante para que ella reconsiderara sus sentimientos, pues no esperaba que Farfán tuviera una visión tan seria y respetuosa sobre el vínculo que estaban construyendo, según informa el diario La República.

¿QUÉ PASOS SIGUIERON XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN PARA CONSOLIDAR SU RELACIÓN SENTIMENTAL?

La formalización no fue un impulso, sino el resultado de un proceso de reflexión por parte del exjugador del Schalke 04. Tras haberlo consultado con sus seres queridos y personas de confianza, Farfán le expresó su deseo genuino de proyectarse a futuro con ella.

“Quiero empezar a salir contigo para más adelante entablar una relación”, fue la propuesta formal que terminó por convencer a Kanashiro. “Le dije que sí, hay que comenzar a salir. Se venía mi cumpleaños y la pasé con él, con mi familia”, señaló la modelo.

¿CUÁNTOS AÑOS DE DIFERENCIA SE LLEVAN XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

Un detalle que suele llamar la atención en la pareja es la diferencia generacional que los separa. Xiomy Kanashiro tiene 28 años, mientras que Jefferson Farfán tiene 41.

De esta manera, existe una brecha de 13 años entre ambos, hecho que no ha sido impedimento para que expresen públicamente su romance y se muestren felices en distintas apariciones luego de haber consolidado su vínculo afectivo con absoluta madurez.

