En el último programa de El Valor de la Verdad, Bruno Agostini fue el invitado estelar y ha provocado varias situaciones polémicas debido a sus particulares revelaciones. Entre estas, sin duda, la que más generó controversia fue la consulta sobre Milett Figueroa. Son miles los peruanos que se lanzaron a las redes sociales para comentar lo acontecido. Aquí te contamos exactamente qué sucedió.

“¿Te engañó Milett Figueroa con Pablo Heredia?“, fue la pregunta que le hizo Beto Ortiz, conductor del programa, a uno de los hermanos Agostini. “Sí”, fue la contundente respuesta del entrevistado. Esto, como se esperaba, creó revuelo entre los televidentes y cibernautas.

Cabe mencionar que esta fue la última interrogante que se encargó de contestar Bruno, llevándose de esta manera los 50 mil soles de premio que ofrece el programa. Esto fue muy celebrado por él y sus acompañantes.

Bruno Agostini se llevó el premio de S/50 mil tras responder 21 preguntas en "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

¿Qué más dijo Bruno Agostini sobre Milett Figueroa?

“Era una chica que vale muchísimo. Incluso su madre me vio cubierto solo con una toalla, ya que no sabía que ella estaba presente en su casa”, empezó diciendo Agostini sobre este tema.

Luego, Bruno hizo hincapié en lo que sucedió con Heredia. “Sí, conmigo era algo clandestino y hace unas semanas me entero de que el señor Pablo era clandestino, me gustaría hablar con él en confianza en plan amigos. Es normal que si tú estás viéndote a Pablo, las demás relaciones tienes que decir que no estás con nadie”.

