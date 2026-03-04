Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Increíble pero cierto! Melissa Klug se sumerge con tiburones durante sus vacaciones: “Muero de miedo” | Foto: @melissaklugoficial
Por Redacción EC

La empresaria Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su arriesgada inmersión con tiburones y mantarrayas en las Islas Maldivas. Este desafío extremo forma parte de una travesía internacional que la llevó desde los recintos sagrados de Europa hasta las profundidades del océano Índico.

Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.