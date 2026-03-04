La empresaria Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su arriesgada inmersión con tiburones y mantarrayas en las Islas Maldivas. Este desafío extremo forma parte de una travesía internacional que la llevó desde los recintos sagrados de Europa hasta las profundidades del océano Índico.

El viaje de la ‘Blanca de Chucuito’ ha sido definido por ella misma como una etapa de sanación personal tras superar diversas crisis mediáticas. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE EL ARRIESGADO ENCUENTRO DE LA EMPRESARIA CON LA FAUNA MARINA?

Rodeada de una multitud de peces, mantarrayas y tiburones, la influencer peruana se lanzó a las aguas cristalinas de las Maldivas utilizando implementos de buceo profesional. A través de sus plataformas digitales, Klug mostró imágenes donde, a pesar de mantener una sonrisa para la cámara, se percibía el nerviosismo natural de estar a pocos centímetros de animales de gran peligrosidad. No obstante, la empresaria describió esta inmersión extrema como un proceso de sanación tras meses de estrés mediático.

Para la ‘Blanca de Chucuito’, este encuentro con la naturaleza salvaje fue la terapia perfecta para cerrar capítulos difíciles. Según sus propias palabras, la experiencia fue determinante para su renovación interna: “Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina... la vida se vive así, ¡intensamente! Una experiencia maravillosa. Maldivas, me curaste y me sanaste!!! Eres simplemente increíble. No solo fue un viaje... fue mi medicina”, sentenció la figura pública tras experimentar este choque de adrenalina en el Océano Índico, según informa La República.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES Y DE JESÚS BARCO ANTE EL PELIGRO?

El video de la incursión submarina desató una ola inmediata de comentarios cargados de ansiedad entre su comunidad digital. Muchos de sus fans no ocultaron el pavor que les produjo verla tan cerca de la fauna marina, dejando mensajes de advertencia como: “Cuidado que esas mantarrayas pican” o un rotundo “Muero de miedo”.

Por el contrario, el futbolista Jesús Barco utilizó la publicación para reafirmar públicamente la solidez de su noviazgo. El deportista de 29 años le dedicó un tierno: “Te amo, mi amor, disfrútalo al máximo”, despejando cualquier duda sobre una supuesta crisis de pareja. Klug no tardó en responder con entusiasmo sobre su próximo reencuentro en Lima: “Gracias, mi amor, te amo, ya nos vemos pronto para estar juntitos”, dejando claro que la relación atraviesa un momento de paz y reconciliación.

¿CÓMO FUE EL RECORRIDO DE MELISSA KLUG POR EL VATICANO?

Antes de su llegada a las islas, Klug realizó una parada estratégica en Roma para conectar con su fe. En los jardines vaticanos, la empresaria visitó la nueva escultura de Santa Rosa de Lima, bendecida por el papa León XIV a inicios de 2026. Para ella, reencontrarse con símbolos de la devoción peruana en el extranjero fue fundamental para su paz mental.

Al reflexionar sobre esta etapa de su vida, Melissa enfatizó que este viaje cambió su perspectiva sobre los problemas pasados: “Volví con otra mirada, con más historia en el corazón, con más batallas superadas y más gratitud en el alma”.