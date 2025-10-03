En medio de un proceso judicial, la exvoleibolista Natalia Málaga sorprendió al revelar detalles inéditos sobre sus ingresos económicos. Durante una audiencia virtual, la exdirectora técnica de la selección nacional de vóley se refirió a su labor como representante de la cantante criolla Eva Ayllón, y lo que confesó dejó impactados a los presentes.

La declaración no solo dio luces sobre lo que percibe como mánager, sino que también permitió conocer las demás actividades que sostienen su economía personal. Su testimonio, que rápidamente se volvió tema de conversación, puso en evidencia que sus ganancias son variables y dependen de distintos factores. A continuación, te contamos qué dijo Málaga y cómo se determinaron sus ingresos.

¿CUÁNTO GANA NATALIA MÁLAGA COMO MÁNAGER DE EVA AYLLÓN?

La deportista reveló que su labor como representante de Eva Ayllón no se traduce en un salario mensual fijo. Al ser consultada en la audiencia, explicó que sus ingresos por esta tarea se calculan por evento o actividad, y precisó que percibe la suma de 500 soles cada vez que realiza un trabajo de representación. “Son montos referenciales, no tengo un sueldo fijo (...) Gano 500 soles en los momentos que hago mi trabajo”, declaró ante el juez.

Con ello, dejó claro que sus honorarios como mánager no dependen de un contrato estable, sino de acciones puntuales relacionadas con la reconocida intérprete criolla.

Eva Ayllón y Natalia Málaga

¿QUÉ OTRAS FUENTES DE INGRESO TIENE LA EXVOLEIBOLISTA?

Además de su vínculo laboral con Eva Ayllón, Natalia Málaga detalló que cuenta con otras actividades que le generan ingresos regulares. Señaló que trabaja en el Instituto Peruano del Deporte (IPD), donde recibe un sueldo fijo de 1.050 soles mensuales.

Asimismo, mencionó que administra una academia de vóley de su propiedad. Este emprendimiento deportivo representa una parte importante de sus finanzas, aunque las cifras varían de acuerdo a la temporada. En época de verano, aseguró que puede alcanzar ingresos de hasta 12.000 soles al mes, mientras que durante el resto del año sus ganancias se reducen, situándose entre 5.000 y 6.000 soles mensuales.

¿QUÉ DETERMINÓ EL JUEZ SOBRE SUS GANANCIAS Y QUÉ PIDE LA FISCALÍA?

Tras evaluar sus declaraciones y los documentos presentados, el magistrado a cargo del caso calculó que el promedio de ingresos mensuales de Málaga asciende a 7.550 soles, lo que equivale a 251,66 soles diarios. En base a esa cifra, se estableció una multa económica de 1.887,30 soles, correspondiente a 30 días de ingresos.

No obstante, la situación judicial de la exvoleibolista se origina en una acusación directa de Jessica Zegarra, esposa del hijo de Eva Ayllón, quien denunció que Málaga habría rayado su automóvil. Por ese motivo, la Fiscalía solicitó para la exseleccionadora un año de prisión suspendida y una reparación civil de 10.000 soles, suma que incluye 1.200 soles por daño patrimonial y 8.800 soles por daño moral y emocional.

La jueza del caso precisó que la parte agraviada deberá presentar pruebas periciales que sustenten el daño emocional alegado, por lo que el proceso continúa en desarrollo, según informa el diario La República.