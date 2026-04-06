Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llevarse el premio mayor al final de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, Melissa Klug, entre otros, el programa ha dado de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en el internet. Y en esta oportunidad no fue la excepción, pues un hecho en particular generó indignación en redes sociales, luego de que Shirley Arica pateara el plato con comida de Pamela López durante una acalorada discusión en la que también estuvieron involucrados Paul Michael y Samahara Lobatón. El hecho no ha pasado desapercibido por los seguidores, quienes han pedido al programa una sanción ejemplar para la modelo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.