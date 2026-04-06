‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llevarse el premio mayor al final de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, tras el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana como Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Pablo Heredia, Diego Chávarri, Gabriela Herrera, Pati Lorena, Christian Martínez, Melissa Klug, entre otros, el programa ha dado de qué hablar tanto en los medios de espectáculos como en el internet. Y en esta oportunidad no fue la excepción, pues un hecho en particular generó indignación en redes sociales, luego de que Shirley Arica pateara el plato con comida de Pamela López durante una acalorada discusión en la que también estuvieron involucrados Paul Michael y Samahara Lobatón. El hecho no ha pasado desapercibido por los seguidores, quienes han pedido al programa una sanción ejemplar para la modelo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

PAMELA LÓPEZ TIENE FUERTE ENFRENTAMIENTO CONTRA SHIRLEY ARICA Y SAMAHARA LOBATÓN EN ‘LA GRANJA VIP’

En la última edición de ‘La granja VIP’, muchos seguidores vivieron un tenso momento luego de que algunos participantes casi se van a las manos. Todo inició cuando Paul Michael pasó por el lado de Shirley Arica para dejar unas bolsas de basura; sin embargo, lejos de que todo continuara con normalidad, ella lo confrontó pidiéndole que la mire con respeto, acusándolo de haber iniciado la falta de respeto. Esto no quedó ahí, pues Samahara Lobatón no dudó en meterse en la pelea, lanzándole una serie de calificativos. Por su parte, Pamela López, pareja del chalaco, preguntó qué estaba ocurriendo, a lo que la ‘Chica realidad’ le respondió que no se metiera en el conflicto.

Asimismo, la discusión, que estuvo a punto de llegar a los golpes, se intensificó cuando la modelo se acercó a increpar a Paul y, sin percatarse, derribó la taza de la trujillana, quien se encontraba cenando en el suelo. Mientras ambos discutían, López le pedía a Arica que tuviera más cuidado con sus alimentos; no obstante, esta reaccionó y, de manera intencional, pateó el plato, ocasionando que ambas, cara a cara, intercambiaran una serie de insultos y calificativos. De esta manera, esto ha ocasionado una serie de reacciones tanto en las redes sociales como en los medios de espectáculos, debido a la intensidad de la pelea entre uno de los personajes más polémicos del momento.

¿POR QUÉ SHIRLEY ARICA TERMINÓ SU RELACIÓN CON RODNEY PÍO?

En una edición de ‘La granja VIP’, Shirley Arica, quien estaba acompañada de Pati Lorena, Melissa Klug y Samahara Lobatón, contó que su relación con el padre de su hija, Rodney Pío, estuvo marcada por conflictos públicos en 2015, debido a la falta de compromiso para salir adelante. Y es que, pese a que ambos intentaron poner de su parte para priorizar su matrimonio, la falta de iniciativa fue determinante para que la modelo decidiera poner fin a su amorío con el primo de Juan Vargas e iniciar los trámites de divorcio.

“Nosotros hemos intentado varias veces, pero la cosa no iba… yo el único problema que tuve con él fue el tema laboral porque nunca lo vi con ganas de hacer nada. Se había acostumbrado a que yo resuelva todo, entonces se le daba de cómodo. Si él hubiese tenido las ganas de salir adelante, no ganar ‘gua’, pero al menos ver que tiene intención, yo hubiese seguido con él. Había días que yo lo veía ahí sentado y le decía: ‘no tienes nada que hacer, anda, busca trabajo’”, sostuvo Arica.