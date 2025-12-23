En la actualidad, miles de personas diariamente realizan transmisiones en vivo a través de TikTok, una de las redes sociales más populares en el mundo, con el objetivo de recibir donaciones o ‘regalos’ virtuales que se convierten en dinero. Por lo general, los principales creadores de contenidos del país pasan horas conectados al aplicativo chino, interactuando con sus seguidores, lo cual se puede traducir en grandes ganancias. No obstante, en esta oportunidad, Sergio Baigorria, hermano y brazo derecho en los negocios de Alejandra Baigorria, reveló por error el beneficio económico que obtuvo tras pasar más de 12 horas ininterrumpidas transmitiendo en la app. El monto no pasó desapercibido entre los internautas, quienes reflexionaron sobre la inversión de tiempo que realizan muchas personas conectadas a internet. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO GANÓ SERGIO BAIGORRIA POR TRANSMITIR EN VIVO MÁS DE 12 HORAS EN TIKTOK?

Hace unos días, Sergio Baigorria llamó la atención de los internautas luego de exponer, por error, las ganancias que obtuvo tras mantenerse conectado por más de 12 horas en una transmisión en vivo en TikTok. El joven empresario se encontraba promocionando la marca de ropa de Alejandra Baigorria en una conocida tienda de retail, mientras también lo mostraba a través de su cuenta oficial. Sin embargo, tras haber finalizado el ‘Live’, el hermano de la ‘Gringa de Gamarra’ mostró, a través de sus historias de Instagram, las estadísticas que le brindó el aplicativo chino.

Sergio Baigorria mostró por error que obtuvo poca ganancias en TikTok tras pasar más de 12 horas en una transmisión en vivo. Foto: Captura Instagram

Pues, el joven influencer había alcanzado 558 mil visualizaciones, 4.4 millones de ‘me gusta’, 1 500 compartidos, cerca de 8 mil nuevos seguidores y más de 60 mil comentarios. Aunque, en cuanto a las ganancias obtenidas, según el detalle compartido, obtuvo 10,76 dólares por “recompensas de misiones por live” y 3,49 dólares por “recompensas de la misión semanal”, luego de permanecer conectado durante más de medio día. “Bueno, gente, aquí está el resumen de mi día”, sostuvo Sergio, visiblemente agotado.

ALEJANDRA BAIGORRIA DESTACA EN UNA IMPORTANTE COMPETENCIA INTERNACIONAL EN BRASIL

Hace algunas semanas, Alejandra Baigorria compartió con mucho entusiasmo a sus miles de seguidores en las redes sociales su experiencia participando en su primer Hyrox, una carrera de fitness de competición internacional, que se llevó a cabo en São Paulo, Brasil. La empresaria se mostró feliz de ser la única peruana en este importante evento en la que quedó en la posición 14 de su categoría, superando a más de 80 mujeres de otros países. De hecho, la esposa de Said Palao confirmó que estará presente en la próxima edición que se desarrollará en Río de Janeiro, donde promete seguir preparándose y dejar el nombre del Perú en todo lo alto.

“El reto más grande deportivamente. Nunca había sentido esto, pero mi corazón estaba muy feliz, mi mente estaba muy fuerte, mi cuerpo muy agotado, lloré de mi vida, no podía creerlo, de verdad que fue una maravilla para m. Mi primer Hyrox en São Paulo. Nunca imaginé que este reto me llenaría de tantas emociones: nervios, ilusión, esfuerzo, cansancio… pero también una felicidad inmensa al cruzar cada estación y sentir que podía dar un poquito más de mí. No fue fácil, pero justamente en la dificultad está la magia“, contó Baigorria, quien consideró este reto como el más importante en su vida.