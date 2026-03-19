El escándalo ha vuelto a sacudir a la farándula peruana tras la difusión de unas polémicas imágenes que muestran a Mario Irivarren en una actitud bastante comprometedora durante un viaje a Argentina. El popular chico reality fue captado por las cámaras de Magaly Medina en un yate, muy cariñoso con una joven que no es su pareja, lo que ha provocado una ola de críticas y el inminente final de su romance con la odontóloga Onelia Molina. Ante esta situación, Rebeca Escribens no quiso ser ajena al tema y, con la honestidad que la caracteriza, decidió alzar su voz en defensa de Onelia, lanzando duros dardos contra el influencer y recordando que ella ya veía venir este desenlace desde hace tiempo. La conductora no solo mostró su total indignación por la falta de respeto en la relación, sino que también compartió una profunda reflexión sobre las segundas oportunidades y la madurez al elegir a un compañero de vida. A continuación, te contamos qué dijo.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE REBECA ESCRIBENS ANTE LA INFIDELIDAD DE MARIO IRIVARREN?

La presentadora de ‘América Espectáculos’ manifestó una profunda indignación el pasado 18 de marzo, cuestionando duramente los valores de las nuevas generaciones y la carencia de respeto en los vínculos sentimentales actuales. Escribens subrayó su asombro ante la actitud del chico reality, especialmente porque Molina le había otorgado un nuevo voto de confianza tras una separación previa en 2025.

“Es increíble cómo, hoy en día, esta nueva generación… La falta de compromiso, la falta de respeto; más aún cuando Onelia le había dado otra oportunidad. Yo no entiendo”, comentó.

¿CÓMO SE SOLIDARIZÓ LA CONDUCTORA CON ONELIA MOLINA?

Según recoge el diario La República, Rebeca Escribens no dudó en ponerse del lado de la integrante de ‘Esto es Guerra’, quien reaccionó al escándalo cortando todo vínculo con el influencer. La comunicadora lamentó que una persona a la que considera rescatable deba pasar por este tipo de humillaciones públicas, afirmando con pesar: “Qué pena por ella. Se ve una buena chica”.

¿POR QUÉ ESCRIBENS AFIRMA QUE YA HABÍA ADVERTIDO A LA ODONTÓLOGA?

Durante su descargo, la conductora recordó que ya le había aconsejado a la joven alejarse de Irivarren tras los conflictos surgidos durante la boda de Alejandra Baigorria, donde el comportamiento de Mario ya había causado una ruptura de varios meses. Utilizando una analogía sobre los errores recurrentes, Rebeca fue tajante al mencionar que ya le había dicho a Onelia: “Ahí no era”.

Además, reflexionó sobre cómo la madurez ayuda a elegir mejor a la pareja, indicando que: “Una mujer, pasados los 40 o 50, a través de la seguridad y de sus propias vivencias, va siendo más determinante a la hora de elegir”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL AMPAY?

El hecho ocurrió en Argentina, específicamente en el barrio de Palermo. La cronología de los hechos comenzó cuando Mario Irivarren, junto a sus amigos Said Palao, Patricio Parodi y Francho Sierralta, se instalaron en un AirBNB con piscina, lugar al que llegaron diversas jóvenes a los pocos minutos de su arribo.

Posteriormente, el grupo se trasladó al Delta del Tigre para abordar un yate de dos niveles, donde el consumo de alcohol y la música marcaron la jornada.

Durante la celebración, las cámaras captaron a Francho Sierralta y a Mario Irivarren en actitudes comprometedoras, intercambiando muestras de afecto y besos con jóvenes presentes en el lugar, ignorando sus compromisos actuales.

Paralelamente, Said Palao fue visto bailando con las asistentes mientras intentaba que en sus registros para redes sociales no apareciera rastro alguno de sus acompañantes.

Tras concluir la jornada en el río, el grupo regresó a tierra firme en un estado de evidente ebriedad; sin embargo, la celebración no terminó ahí, pues todos abordaron un vehículo con las acompañantes para regresar al alojamiento inicial y continuar la celebración en la intimidad.

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