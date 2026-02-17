¡Indignación! Hijas de Melcochita recriminan a Monserrat Seminario por prendas enviadas a EE. UU.

Durante las ultimas semanas, Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’ y Monserrat Seminario no paran de llamar la atención de los medios de espectáculos y seguidores. En esta oportunidad, tras las diversas especulaciones, el reconocido cómico sorprendió a más de uno al señalar que permanecerá en Estados Unidos por varios meses, por temas laborales y aparentemente alejado de las controversias con la madre de sus últimas hijas. De hecho, para avivar la polémica, las hijas del sonero, Susan y Yessenia Villanueva, han revelado públicamente el mal estado de las prendas con las que el músico llegó al país norteamericano, dejando entrever que se habría tratado de un descuido de su aún esposa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

HIJAS DE ‘MELCOCHITA’ REVELAN EL MAL ESTADO DE LAS PRENDAS DEL RECONOCIDO CÓMICO EN ESTADOS UNIDOS

A través de un video publicado en redes sociales, Susan Villanueva, hija de ‘Melcochita’, expuso el mal estado de las prendas con las que su padre llegó a Estados Unidos para cumplir con compromisos laborales. Y es que, junto a su hermana, Yessenia Villanueva, empezaron a sacar uno por uno los sacos, camisas, pijamas, medias, entre otros, aparentemente con manchas blancas y sucias. De esta manera, ambas, visiblemente indignadas, sugirieron deshacerse de la ropa vieja con el objetivo de adquirir nuevas prendas y utilizarlas durante los próximos meses que permanecerá en ese país.

Asimismo, ambas hermanas cuestionaron que, entre todas sus pertenencias, Monserrat Seminario únicamente le haya enviado dos abrigos, zapatos guardados en una bolsa y otras prendas muy descuidadas en la maleta. “Así dicen que lo cuidan bien. Yo creo que mejor botamos todo hermana. Va a estar tres meses y solo le han mandado esto. Esto también está sucio, hay que lavarlo. Miren para que ustedes no digan que ‘ay, estamos exagerando’ que por aquí que por allá. Una camisa percudida, ¿y el cuello? todo cochino", expresó.

MONSERRAT SEMINARIO ENVÍA MENSAJE DE ARREPENTIMIENTO A ‘MELCOCHITA’

Durante los últimos días, el popular ‘Melcochita’ se encuentra en Estados Unidos por motivos laborales, acompañado de sus hijas, quienes están con él desde su llegada al país. Lejos de las controversias con su esposa Monserrat Seminario, el cómico se ha mostrado tranquilo y cumpliendo con sus presentaciones. No obstante, en declaraciones para el diario Trome, el humorista de 89 años reveló que la madre de sus últimas hijas lo sorprendió al enviarle un mensaje en el que expresa su arrepentimiento con motivo de las celebraciones por San Valentín, el pasado 14 de febrero.

“Te escribo para pedirte disculpas a ti por todo lo que está pasando, si he cometido un error quiero que me disculpes de corazón, si cometí un error tan grande por el dinero, discúlpame en verdad amor. Feliz día de San Valentín”, indica el mensaje que fue enviado a Pablo Villanueva a través de WhatsApp. Asimismo, aseguró que nada está dicho y que durante las próximas semanas tomará una decisión al respecto, principalmente por el bienestar de sus menores hijas.