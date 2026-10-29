La llegada de Luciana Fuster a la dirección del Miss Grand Perú generó numerosos comentarios entre los seguidores de los certámenes de belleza, especialmente por el importante cambio que supone la salida de Jessica Newton de la organización. Poco después de conocerse el nombramiento, la empresaria compartió una fotografía en Instagram acompañada de una frase que despertó diversas interpretaciones entre los usuarios de las redes sociales. Además, respondió directamente a una usuaria que relacionó su experiencia con la franquicia y su presidente con una supuesta falta de felicidad. ¿Qué dijo la organizadora y cómo reaccionó ante los comentarios? A continuación, te contamos todos los detalles de su publicación y lo que se sabe sobre la nueva etapa del concurso.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ JESSICA NEWTON TRAS EL NOMBRAMIENTO DE LUCIANA FUSTER?

Jessica Newton utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece sonriente y acompañó la imagen con una frase relacionada con la felicidad. La publicación llamó la atención porque se difundió después de confirmarse que Luciana Fuster estaría al frente del Miss Grand Perú, función que anteriormente desempeñaba la organizadora.

“Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”, escribió Newton junto a la fotografía. Aunque no hizo referencia directa al cambio de dirección ni mencionó a su sucesora, el momento en que compartió estas palabras despertó la curiosidad de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si el mensaje guardaba alguna relación con lo ocurrido en la franquicia.

La publicación recibió comentarios de seguidores interesados en conocer su posición frente a esta nueva etapa del certamen. Sin embargo, la organizadora no acompañó la imagen con una explicación específica sobre su salida, según recoge el diario La República.

¿QUÉ RESPONDIÓ JESSICA NEWTON SOBRE SU EXPERIENCIA CON NAWAT ITSARAGRISIL?

Entre las reacciones, una usuaria comentó que Newton posiblemente no había sido feliz durante su experiencia con la franquicia internacional y su presidente, Nawat Itsaragrisil. La organizadora decidió responder directamente a esta interpretación.

“No fuiste feliz con la franquicia del Miss Grand y su presidente Nawat”, escribió la internauta. Frente a ello, Newton contestó: “Yo vivo el presente, por eso elijo ser feliz”.

Sus palabras dejaron ver que prefería centrarse en su situación actual, pero no confirmaron que su salida estuviera relacionada con algún conflicto con la organización internacional.

¿QUÉ PAPEL ASUMIRÁ LUCIANA FUSTER EN EL MISS GRAND PERÚ?

Luciana Fuster fue presentada oficialmente como la nueva directora del Miss Grand Perú mediante los canales oficiales de Miss Grand International. De esta manera, la modelo asumirá responsabilidades relacionadas con la organización del concurso nacional y la preparación de la próxima representante peruana.

La también exintegrante de Esto es guerra alcanzó reconocimiento internacional después de ganar el Miss Grand International 2023. Ahora, su trayectoria dentro de los certámenes de belleza toma un nuevo rumbo, pues pasará de competir en escenarios internacionales a participar en la dirección de la franquicia peruana.

Tras hacerse público el nombramiento, Fuster expresó su emoción y agradeció la confianza depositada en ella. Su llegada despierta expectativas entre los seguidores, interesados en conocer cómo será esta nueva etapa del certamen.

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