¿Indirecta para Luciana Fuster? Jessica Newton publica fuerte mensaje tras su nombramiento en el Miss Grand Perú | Composición EC: @lucianafusterg / @jessicanewtonofficial_
¿Indirecta para Luciana Fuster? Jessica Newton publica fuerte mensaje tras su nombramiento en el Miss Grand Perú | Composición EC: @lucianafusterg / @jessicanewtonofficial_
Por Redacción EC

La llegada de Luciana Fuster a la dirección del Miss Grand Perú generó numerosos comentarios entre los seguidores de los certámenes de belleza, especialmente por el importante cambio que supone la salida de Jessica Newton de la organización. Poco después de conocerse el nombramiento, la empresaria compartió una fotografía en Instagram acompañada de una frase que despertó diversas interpretaciones entre los usuarios de las redes sociales. Además, respondió directamente a una usuaria que relacionó su experiencia con la franquicia y su presidente con una supuesta falta de felicidad. ¿Qué dijo la organizadora y cómo reaccionó ante los comentarios? A continuación, te contamos todos los detalles de su publicación y lo que se sabe sobre la nueva etapa del concurso.

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