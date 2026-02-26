La primera edición del nuevo programa digital de Shirley Arica sorprendió a la audiencia con una conversación que rápidamente se volvió tendencia. El invitado inaugural, Carlos Alcántara, no solo acudió para conversar sobre su trayectoria, sino que protagonizó un momento que desató risas, nervios y miles de comentarios en redes sociales.

Lo que parecía una entrevista habitual terminó convirtiéndose en una escena cargada de complicidad. El reconocido actor peruano dejó de lado cualquier formalidad y reveló el verdadero motivo que, según él, lo llevó a aceptar la invitación, generando uno de los momentos más comentados del estreno.

¿QUÉ DIJO CARLOS ALCÁNTARA QUE SORPRENDIÓ A SHIRLEY ARICA?

Todo ocurrió durante el primer episodio de ‘Shirley Arica a la carta’, cuando el protagonista de ‘Asu Mare’ decidió hablar sin rodeos. En medio de la conversación, confesó que su presencia tenía un objetivo más personal que profesional. “Todo esto es un pretexto para conocerte”, expresó con una sonrisa.

La frase tomó por sorpresa a Arica, quien, entre risas y evidente desconcierto, atinó a responder con un breve “Sí. Gracias”.

Lejos de quedarse ahí, el actor reforzó su mensaje con una declaración directa: “Me gustas”. El intercambio elevó el tono del programa y marcó un momento que muchos usuarios replicaron en plataformas digitales.

¿CÓMO REACCIONÓ LA MODELO ANTE LA CONFESIÓN?

La popular ‘Chica realidad’ no ocultó su asombro. Tras escuchar las palabras de Alcántara, lanzó un espontáneo “Oye, ¿qué está pasando?”, dejando ver su nerviosismo sin romper el ambiente distendido. Aunque la revelación fue inesperada, la charla continuó con naturalidad y complicidad.

El también exintegrante de Pataclaún aseguró que seguía su trayectoria desde que era muy joven en televisión. “Siempre te he visto desde que eras muy, muy chibola”, comentó, antes de añadir elogios sobre su personalidad. Para él, Arica siempre destacó por su carácter firme frente a la exposición mediática y las críticas, según recoge Infobae.

¿QUÉ OTROS TEMAS ABORDARON DURANTE LA ENTREVISTA?

Más allá del coqueteo, la conversación incluyó reflexiones personales. Alcántara resaltó el temperamento de la modelo al enfrentar situaciones adversas. “Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa”, señaló, reconociendo su capacidad para sobreponerse a momentos difíciles.

El diálogo también tocó un aspecto delicado de la vida reciente de Arica: sus problemas de salud vinculados a cálculos renales. El actor aprovechó para enviarle un mensaje claro sobre la importancia de cuidarse. “La vida te ha metido una buena bajada… así cambia tu vida en un ratito, no te descuides de la salud porque esa es una segunda oportunidad”, manifestó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PROBLEMA DE SALUD QUE ATRAVESÓ SHIRLEY ARICA?

En uno de sus videos de YouTube, la conductora reveló que permaneció varios días hospitalizada tras sufrir complicaciones por cálculos renales que obligaron a una operación de emergencia. Todo comenzó con un dolor repentino e intenso que la llevó de inmediato a una clínica, donde los médicos determinaron que debía ser intervenida para evitar mayores riesgos.

Aunque la cirugía se realizó a tiempo, el panorama se complicó días después. Tras recibir el alta, volvió a sentirse mal y regresó al centro médico, donde le diagnosticaron una septicemia localizada en la zona urinaria. Según contó, los especialistas le advirtieron que, de haber llegado un día después, el desenlace pudo ser mucho más grave.

Tras casi 11 días internada y bajo tratamiento intensivo, logró estabilizarse y reconoció que esta experiencia fue una llamada de atención para priorizar su salud y realizarse controles médicos con mayor frecuencia.

