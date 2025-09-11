El recordado ampay de Christian Domínguez a inicios del 2024 no solo terminó con su relación con Pamela Franco, sino que también destapó una serie de historias ocultas que han seguido dando de qué hablar. Esta vez, fue Vanessa Pumarica, mejor amiga de la cantante de cumbia, quien decidió romper su silencio en el set de Magaly Medina para contar qué ocurrió después del escándalo y cuál fue el papel que jugó Christian Cueva en toda esta trama.

Las declaraciones de Pumarica sorprendieron a la audiencia, ya que dejaron en evidencia la reacción inédita del futbolista, quien en ese entonces mantenía un matrimonio con Pamela López. La revelación, además, confirmó que ella fue el puente entre Cueva y Franco, abriendo un capítulo que hasta ahora permanecía en la sombra. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA CUANDO SE ENTERÓ DEL AMPAY DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Vanessa Pumarica reveló en “Magaly TV La Firme” que, tras el sonado ampay del Domínguez, Christian Cueva decidió escribirle a Pamela Franco para mostrarle su apoyo. Según contó, el mediocampista le envió un mensaje en el que expresaba tristeza por lo ocurrido: “Qué pena lo que le ha hecho”, fueron las palabras que recordaba la mejor amiga de la cantante. Con esta reacción, quedó en claro que Cueva quiso acercarse a Franco en un momento especialmente difícil para ella.

¿CÓMO SE PRODUJO EL ACERCAMIENTO ENTRE PAMELA FRANCO Y CUEVA?

Uno de los misterios más comentados durante meses fue cómo Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a tener contacto después de años sin comunicación aparente. La respuesta llegó por boca de Vanessa Pumarica, quien aceptó que ella fue la responsable de reactivar ese vínculo.

Según detalló, fue mediante llamadas telefónicas que permitió que ambos retomaran el diálogo. Incluso recordó una ocasión en que, durante una conversación en altavoz, Cueva le propuso ofrecer su “consuelo” a la cantante por medio de llamadas y “como amigos”. Aquella situación, descubierta en su momento por Pamela López, derivó en tensiones aún mayores.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ACTUAL ENTRE VANESSA PUMARICA, PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA?

Vanessa Pumarica reconoció que fue quien reabrió el contacto entre Christian Cueva y Pamela Franco, pero aseguró que jamás actuó a espaldas de la cantante. “Nunca he hecho cosas sin autorización de Pamela”, insistió durante su entrevista con Magaly Medina.

No obstante, confesó que la amistad de más de una década con la intérprete de “Dile la verdad” se ha enfriado. Según su versión, desde el último cumpleaños de la artista ya no mantiene una comunicación cercana ni con ella ni con el futbolista, según informa el diario La República.

¿QUÉ DIJO PAMELA FRANCO SOBRE EL DISTANCIAMIENTO CON VANESSA PUMARICA?

Pamela Franco quiso dejar en claro en “Amor y Fuego” que Christian Cueva no influyó en el fin de su amistad con Vanessa Pumarica, pues asegura que toma decisiones de manera independiente. “Ni él tendría que dejar a sus amigos por mí, ni yo. Tengo muy claro lo que quiero, lo que tengo a mi costado”, señaló. Además, expresó su molestia porque su nombre sea usado en polémicas y descartó toda posibilidad de reconciliación con Pumarica: “Ella sabe por dentro, yo creo que el tiempo le va a aclarar muchas cosas”.