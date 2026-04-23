La noche del pasado 21 de abril, el conductor de televisión Carlos Vílchez se vio envuelto en un confuso y polémico episodio en el distrito de Pueblo Libre, luego de que se reportara un presunto intento de robo de su vehículo en una transitada intersección. La alerta inicial, difundida por una organización vecinal a través de redes sociales, generó preocupación entre los residentes ante la inseguridad en dicha zona. Además, se cuestionó duramente la reacción de las autoridades, ya que se aseguró que el humorista no recibió apoyo inmediato y tuvo que acudir por sus propios medios a solicitar ayuda. Sin embargo, con el paso de las horas, surgió una versión oficial que contradijo parte de lo difundido y redujo la magnitud del hecho, alimentando aún más la controversia y las dudas entre los ciudadanos. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿QUÉ OCURRIÓ CON EL VEHÍCULO DE CARLOS VÍLCHEZ?

De acuerdo con el primer reporte difundido por vecinos, el artista habría sufrido el robo de su automóvil cerca de las 10 de la noche en la intersección de las avenidas Universitaria y La Mar. La publicación señalaba: “Hace aproximadamente una hora, se registró el robo del automóvil del vecino Carlos Vílchez”.

Sin embargo, esta versión fue posteriormente desmentida por la municipalidad de Pueblo Libre, que aclaró que no hubo sustracción del vehículo. Según el pronunciamiento oficial, el incidente se limitó al robo del vidrio de uno de los retrovisores, descartando así un delito de mayor escala.

¿POR QUÉ SE HABLA DE ABANDONO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES?

La controversia escaló debido a la supuesta falta de auxilio inmediato. Grupos vecinales informaron que el comediante no recibió protección al momento del suceso, teniendo que caminar hasta un puesto de vigilancia para alertar a los agentes. Al respecto, el colectivo ‘Todos por Pueblo Libre’ denunció que el afectado “tuvo que desplazarse a pie hacia el módulo de seguridad de la zona para intentar presentar su denuncia”.

Esta situación fue utilizada por los residentes para criticar la ausencia de patrullaje preventivo en un área que ellos mismos califican como una “zona liberada para la delincuencia por falta de rondas preventivas”.

Carlos Vílchez fue captado en una caseta de videovigilancia, lo que inicialmente se interpretó como una reacción ante el supuesto robo de su vehículo, ya que se le observó revisando las grabaciones | Foto: Difusión

¿CUÁL ES LA POSTURA DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LAS QUEJAS VECINALES?

La gestión edil del distrito no tardó en responder, minimizando la gravedad del hecho y acusando a ciertos sectores de querer dañar su imagen. En un comunicado, la entidad lamentó que se use un hurto de autopartes para crear pánico, afirmando que “este acto, si bien reprochable, no constituye un robo de mayor magnitud ni un hecho que refleje una situación de inseguridad generalizada”.

Asimismo, hicieron un llamado enérgico a la prensa y a los ciudadanos para que dejen de viralizar datos sin sustento, señalando que se debe “verificar la información en fuentes oficiales antes de difundir” para no afectar la tranquilidad del distrito.

¿QUÉ CONSECUENCIAS GENERÓ ESTE CASO EN LA OPINIÓN PÚBLICA?

El caso provocó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios discutieron sobre la gravedad del hecho y la respuesta de las autoridades. Mientras algunos respaldaron la postura municipal de evitar el alarmismo, otros consideraron que “no hay que normalizar un hecho delictivo”, incluso si se trata de un incidente menor.

Hasta el momento, Carlos Vílchez no ha brindado declaraciones públicas, según informa Infobae.

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