Pamela López volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de revelar un episodio que habría protagonizado con Paco Bazán tras el fin de su relación con Christian Cueva. Durante una entrevista en el programa ‘Sin Más Que Decir’, la empresaria contó que el conductor primero se comunicó con ella mediante redes sociales y que, tiempo después, ambos coincidieron en una discoteca. Fue en ese encuentro, según su relato, cuando Bazán habría intentado besarla.

¿Cómo comenzó el contacto entre Pamela López y Paco Bazán?

De acuerdo con Pamela López, el primer acercamiento ocurrió a través de Instagram durante 2024, cuando su separación de Christian Cueva ya se había hecho pública. La empresaria aseguró que Bazán comenzó a enviarle audios y mensajes de contenido cristiano, en los que incluso la alentaba a intentar recuperar su matrimonio con el futbolista. López sostuvo que en ese momento no tenía una amistad con el conductor y que prácticamente no había tenido contacto personal con él.

La historia tomó un giro inesperado cuando ambos se encontraron en una celebración, en diciembre de 2024. Pamela López relató que estaba acompañada por un grupo de amigas cuando Bazán se acercó. Según su versión, el presentador se encontraba celebrando y había consumido alcohol; en ese contexto, habría intentado acercarse sentimentalmente a ella. La empresaria aseguró que rechazó el intento porque no estaba interesada en iniciar algo con él.

Pamela López asegura que rechazó el beso

La revelación de López no se limitó al supuesto intento de beso. Según contó, después del acercamiento de Bazán, el conductor también habría tenido una actitud de coqueteo con una de sus amigas. La empresaria aclaró, sin embargo, que el exarquero se encontraba soltero en aquel momento, por lo que el episodio no implicaba una infidelidad. Su cuestionamiento estuvo más relacionado con el contraste entre los mensajes que él le había enviado previamente y lo ocurrido aquella noche.

Pamela también aseguró que conserva los mensajes posteriores al encuentro, pues Bazán le habría escrito para pedirle disculpas por su comportamiento. Según la versión de la empresaria, el conductor habría explicado que el alcohol influyó en lo sucedido. López señaló que, a diferencia de los mensajes cristianos que recibió anteriormente y que, según ella, fueron eliminados, las comunicaciones en las que le pidió disculpas todavía forman parte de su conversación.

El nuevo capítulo de la polémica entre ambos

Las declaraciones cobran especial interés porque llegan después de varios cruces públicos entre Pamela López y Paco Bazán. El conductor ha opinado en distintas oportunidades sobre la vida sentimental de la empresaria, especialmente sobre sus relaciones posteriores a Christian Cueva. Incluso sus comentarios sobre Paul Michael provocaron respuestas de López y alimentaron una polémica que se ha mantenido en el mundo del espectáculo peruano.

Por ahora, el relato sobre lo ocurrido en aquella discoteca corresponde a la versión entregada por Pamela López en televisión. La empresaria decidió contar el episodio nuevamente en medio de sus recientes cuestionamientos a Bazán, aportando detalles sobre el contacto previo, el encuentro de diciembre de 2024 y las disculpas que, según afirma, recibió después. La historia vuelve así a generar repercusión por el particular contraste entre los mensajes religiosos que ella dice haber recibido y el supuesto acercamiento que posteriormente se produjo.

El origen de la tensión y las críticas públicas.

Pamela López vinculó su revelación con los comentarios que Paco Bazán ha realizado sobre su vida privada en los últimos meses. Según la expareja de Christian Cueva, el conductor comenzó a cuestionar sus decisiones, sus apariciones públicas y su relación con Paul Michael luego de la separación; para ella, esas críticas adquirieron una lectura distinta a partir del supuesto acercamiento que ahora se hizo público.

La empresa recordó además que Bazán y Cueva protagonizaron anteriormente una discusión pública en la que, según expresó, fue involucrada sin tener participación directa. “Ya no era Cueva a quien le daba duro. A quien le daba duro era a mí”, afirmó López al referirse a los comentarios que recibió a través de videos y fragmentos de programas difundidos en redes sociales.

Hasta el momento de la publicación de estas declaraciones, el relato corresponde a la versión brindada por Pamela López y no se advierte una respuesta pública específica de Paco Bazán sobre el presunto intento de beso. La historia ha generado reacciones en la farándula peruana porque reabre la discusión sobre los límites entre los comentarios televisivos, las experiencias privadas y las versiones contrapuestas de figuras expuestas ante las cámaras.