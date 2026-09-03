Pamela López reveló detalles de un supuesto acercamiento de Paco Bazán ocurrido en diciembre de 2024, meses después de su separación de Christian Cueva. (Composición EC)
Pamela López reveló detalles de un supuesto acercamiento de Paco Bazán ocurrido en diciembre de 2024, meses después de su separación de Christian Cueva. (Composición EC)
Por Redacción EC

Pamela López volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de revelar un episodio que habría protagonizado con Paco Bazán tras el fin de su relación con Christian Cueva. Durante una entrevista en el programa ‘Sin Más Que Decir’, la empresaria contó que el conductor primero se comunicó con ella mediante redes sociales y que, tiempo después, ambos coincidieron en una discoteca. Fue en ese encuentro, según su relato, cuando Bazán habría intentado besarla.