Hace casi 10 años culminaba la octava temporada de “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) que durante varios periodos, terminaron protagonizando reconocidas actrices como Irma Maury, la primera actriz peruana cuya participación aún es recordada con cariño por quienes siguen la exitosa serie. Tras interpretar a la esposa de ‘Don Gilberto’, la popular ‘Doña Nelly’ volvió a ser vista de manera pública, e incluso visitando a excompañeros de grabación, y hasta brindando declaraciones acerca de posible retorno a la actuación mediante América TV. Con respecto a su rumoreada vuelta a la pantalla chica, ahora te contamos lo que revela, cómo se siente, y las razones detrás de negativa para trabajar en otros proyectos actualmente.

IRMA MAURY REVELA PORQUÉ NO ACEPTA OFERTAS PARA VOLVER A LA TV TRAS PASO POR AFHS

Detrás de cada actor, existen personajes entrañables, y para Irma Maury el papel de ‘Doña Nelly’ aquel que potenció su legado mediante un AFHS cuya producción le hizo llegar una propuesta formal para retornar a grabaciones.

Así lo ha revelado la primera actriz peruana de hoy 76 años, y mediante diálogo concedido a programa de RPP llamado “En Escena”, donde confiesa haber recibido llamadas, y no solamente desde América TV.

"A mí me llamaron cuando ellos iban a retomar Al fondo hay sitio. Estábamos todavía a finales de la pandemia“, recuerda Irma Maury entorno a contacto ocurrido con la producción de la exitosa teleserie de canal 4, y a la cual le respondería que ”yo le tengo mucho cariño al personaje, pero lo tengo guardado en el baúl de los recuerdos“, no sin antes agradecer el interés.

El rechazo a propuestas formales para volver a la TV e interpretar a ‘Doña Nelly’, entre otros personajes, se produce a partir de accidente padecido hace un año aproximadamente cuando sufriría fractura de cadera, y desde entonces mantiene un prolongado proceso de recuperación que hasta la ha obligado a cerrarle las puertas a Latina.

“Me llamó el gerente general de Latina antes de que viniera a Perú, porque quería conversar conmigo”, indica también Irma Maury mediante una entrevista concedida a RPP, donde además refiere haber “... pasado un invierno bastante difícil, porque después me he enterado de que, cuando uno tiene prótesis de titanio, es difícil”.

ESTO DECÍA LA PRIMERA ACTRIZ PERUANA, IRMA MAURY, ACERCA DE SU ALEJAMIENTO DE AFHS

Pese a su carácter, estilo renegón y constantes enfrentamientos con la familia ‘Maldini’, ‘Doña Nelly’ interpretado por Irma Maury durante 5 años, se convirtió en uno de los personajes más queridos de AFHS, sin embargo, su fallecimiento caló hondo en un público que hoy continúa pidiendo su retorno a la pantalla chica.

Vía América TV, la primera actriz peruana demostró todo su talento para escenificar con éxito a la matriarca de los ‘Gonzáles’, dejando una huella imborrable en el corazón de los seguidores de la popular teleserie.

La sexta temporada de AFHS llevada a cabo durante el 2014, precisamente, acabaría teniendo como hecho fatídico la muerte de ‘Doña Nelly’ tras sufrir un paro cardiaco producto del impacto que le produjo saberse millonaria, y por lo cual hoy Irma Maury vuelve a referirse con respecto a su abrupta salida.

“Porque pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de mi familia”, le respondía a la ‘Chola Chabuca’ durante entrevista concedida para “El Reventonazo”, y emitida el sábado 6 de julio de 2024 acerca de la razón fundamental que la llevó a tomar la decisión de apartarse de la exitosa teleserie luego de 5 años como una de sus figuras estelares.

En virtud a la respuesta brindada sobre su alejamiento de AFHS, Irma Maury con la vox entrecortada refería puntualmente que “quería descansar”, y lo necesitaba para disfrutar “de todo lo que quería hacer, porque a veces por el trabajo te agobias y no puedes estar en muchos sitios”.

Asimismo, revelaba también que tanto era el tiempo grabando como intérprete de ‘Doña Nelly’ que hasta temía que sus perros no la reconocieran, “ya que estaba todo el día trabajando” en la ficción para la cual laboró entre el 2009 y fines de 2014.

¿PODRÍA VOLVER ‘DOÑA NELLY’ A AFHS? LO QUE RESPONDÍA IRMA MAURY AL RESPECTO

El recuerdo de ‘Doña Nelly’ sigue vivo para Gigio Aranda y compañía, quienes habiendo superado los 400 capítulos desde el retorno de AFHS en 2022, decidieron incluirla mediante su retrato en las divertidas escenas de la temporada 11.

Hoy Irma Maury confiesa que pese a la decisión tomada hace varios años, no descarta retornar a AFHS, pero a través de “otro personaje claro, de repente, podría ser”, entusiasmando así a los fans que la vieron fallecer en la puerta de su casa de manera tan abrupta como intempestiva.

“Yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada de ningún otro personaje”, termina manifestando la popular ‘Palomita’ de ‘Don Gilberto’ en “El Reventonazo de la Chola” sobre la posibilidad de un eventual retorno a AFHS durante esta o venideras temporadas con 74 años a cuestas.