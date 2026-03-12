Por Redacción EC

Hace casi 10 años culminaba la octava temporada de “Al Fondo Hay Sitio” (AFHS) que durante varios periodos, terminaron protagonizando reconocidas actrices como Irma Maury, la primera actriz peruana cuya participación aún es recordada con cariño por quienes siguen la exitosa serie. Tras interpretar a la esposa de ‘Don Gilberto’, la popular ‘Doña Nelly’ volvió a ser vista de manera pública, e incluso visitando a excompañeros de grabación, y hasta brindando declaraciones acerca de posible retorno a la actuación mediante América TV. Con respecto a su rumoreada vuelta a la pantalla chica, ahora te contamos lo que revela, cómo se siente, y las razones detrás de negativa para trabajar en otros proyectos actualmente.

