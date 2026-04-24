Por Redacción EC

Irma Maury es una de las artistas peruanas más reconocidas y queridas en la televisión, el cine y el teatro. A lo largo de su exitosa carrera artística, formó parte de grandes producciones, en las que destacó por su formación actoral y su participación en diversas puestas en escena. Entre ellas destaca la serie ‘Al fondo hay sitio’, donde interpretó a Doña Nelly durante varias temporadas en la pantalla chica. A pesar de que lleva varios años alejada de los reflectores, en 2024 la actriz visitó el set de grabación de América TV y desató una serie de rumores sobre un eventual retorno. Sin embargo, en las últimas horas, la entrañable artista llamó la atención de los medios de comunicación y los seguidores, debido a una publicación que causó preocupación en sus redes sociales. Tras ello, los internautas han empezado a especular sobre el estado de salud de la comediante peruana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.