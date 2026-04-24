Irma Maury es una de las artistas peruanas más reconocidas y queridas en la televisión, el cine y el teatro. A lo largo de su exitosa carrera artística, formó parte de grandes producciones, en las que destacó por su formación actoral y su participación en diversas puestas en escena. Entre ellas destaca la serie ‘Al fondo hay sitio’, donde interpretó a Doña Nelly durante varias temporadas en la pantalla chica. A pesar de que lleva varios años alejada de los reflectores, en 2024 la actriz visitó el set de grabación de América TV y desató una serie de rumores sobre un eventual retorno. Sin embargo, en las últimas horas, la entrañable artista llamó la atención de los medios de comunicación y los seguidores, debido a una publicación que causó preocupación en sus redes sociales. Tras ello, los internautas han empezado a especular sobre el estado de salud de la comediante peruana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ IRMA MAURY QUE CAUSÓ PREOCUPACIÓN ENTRE SUS SEGUIDORES?

Es bien sabido que, Irma Maury suele compartir, a través de sus redes sociales, una serie de denuncias ciudadanas o mensajes motivacionales dirigido a sus seguidores. Sin embargo, el último jueves 23 de abril, la artista peruana sorprendió a más de uno con un corto mensaje acompañado de dos emojis en su Facebook: “Alzheimer”. A pesar que la recordada Doña Nelly de ‘Al fondo hay sitio’ no ha brindado más detalles al respecto sobre esta publicación y la enfermedad, que es un trastorno cerebral progresivo e irreversible y ataca mayormente a los adultos mayores, este generó alarma entre los internautas, quienes reaccionaron con asombro y tristeza, más aún porque los comentarios están restringidos.

¿QUÉ DIJO IRMA MAURY SOBRE UN POSIBLE REGRESO A ‘AL FONDO HAY SITIO’?

El recuerdo de ‘Doña Nelly’ sigue vivo para Gigio Aranda y compañía, quienes habiendo superado los 400 capítulos desde el retorno de AFHS en 2022, decidieron incluirla mediante su retrato en las divertidas escenas de la temporada 11.

Hoy, Irma Maury confiesa que pese a la decisión tomada hace varios años, no descarta retornar a AFHS, pero a través de “otro personaje claro, de repente, podría ser”, entusiasmando así a los fans que la vieron fallecer en la puerta de su casa de manera tan abrupta como intempestiva.

“Yo no he cerrado las puertas de ninguna parte, pero a mí no me han dicho nada de ningún otro personaje”, termina manifestando la popular ‘Palomita’ de ‘Don Gilberto’ en “El Reventonazo de la Chola” sobre la posibilidad de un eventual retorno a AFHS durante esta o venideras temporadas con 74 años a cuestas.