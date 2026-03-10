Por Redacción EC

No cabe duda de que Carlos Alcántara es un reconocido actor y comediante peruano, principalmente por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha acaparado la atención de los medios de espectáculos, debido a que hizo oficial su separación con Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esto ha generado que el popular “Machín” sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. Incluso fue vinculado con la polémica modelo Shirley Arica tras una entrevista que ella le realizó para su canal de YouTube. Asimismo, el director peruano ha sorprendido a los internautas, a través de sus redes sociales, con una serie de fotografías en la que se muestra con un sorprendente cambio físico y que podría estar relacionado con la preparación de una nueva producción nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.