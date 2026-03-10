No cabe duda de que Carlos Alcántara es un reconocido actor y comediante peruano, principalmente por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. Sin embargo, en los últimos días su nombre ha acaparado la atención de los medios de espectáculos, debido a que hizo oficial su separación con Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esto ha generado que el popular “Machín” sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. Incluso fue vinculado con la polémica modelo Shirley Arica tras una entrevista que ella le realizó para su canal de YouTube. Asimismo, el director peruano ha sorprendido a los internautas, a través de sus redes sociales, con una serie de fotografías en la que se muestra con un sorprendente cambio físico y que podría estar relacionado con la preparación de una nueva producción nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

CARLOS ALCÁNTARA LUCE CON UNA FIGURA MÁS DEFINIDA EN SUS REDES SOCIALES

En medio de la separación con la madre de sus hijos, Jossie Lindley, hace unos días, Carlos Alcántara contó que se sometió a un tratamiento de optimización hormonal, con el objetivo de mejorar su energía y rendimiento físico en esta nueva etapa de soltería. A pesar de disfrutar este momento en su vida personal, el actor también ha compartido con sus seguidores una serie de imágenes en las que muestra el notable cambio físico que ha logrado en las últimas semanas gracias a un arduo proceso de entrenamiento.

Carlos Alcántara sorprendió a sus seguidores con unas fotografías en la que muestra su cambio físico. Foto: Carlos Alcántara - Instagram

Al parecer, el popular ‘Cachín’ se ha sometido a este trabajo físico para volver a dar vida a “El Dragón” en la exitosa serie ‘La gran sangre’, que regresará a la pantalla grande tras más de dos décadas. “Buenos días gente querida, aquí comparto mis avances hacia el personaje de ‘El Dragón’ gracias a un gran equipo. A esta edad todo cuesta más, pero llegaremos a abril con el cuerpo más definido y un buen estado físico gracias a un gran equipo”, contó en su cuenta de Instagram.

¿CÓMO FUE EL TENSO MOMENTO QUE PROTAGONIZARON CARLOS ALCÁNTARA Y RICARDO MORÁN EN “YO SOY”?

Hace algunos meses en “Yo Soy”, Carlos Alcántara vivió un momento de tensión con Ricardo Morán, mientras se encontraban en pleno casting para las galas oficiales. Y es que, todo comenzó cuando una participante llegó al set de televisión para interpretar a Daniela Darcourt y con la intención de pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, al momento de que el jurado emita su voto y comentario, Morán expresó su disconformidad con la presentación de la competidora, asegurando que no había similitudes ni en la voz ni en la presencia escénica.

Las opiniones vertidas por el productor del programa no fue bien recibida por el popular ‘Cachín’, quien mencionó que por ciertos momentos le pareció escuchar a la voz de la salsera en la participante, por lo que decidió darle su voto a favor. Ante ello, Ricardo intervino y soltó una frase irónica que ocasionó la sorpresa de Jely Reátegui, Franco Cabrera y Diana Sánchez. “(Carlos Alcántara) Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube”, dijo en un tono burlesco. A lo que el cómico respondió: “Paremos aquí (...) escúchame, Ricardo, yo he aprendido muchas cosas viendo tutoriales (...) parece mentira, pero en YouTube hay muchos tutoriales que me han servido mucho. De verdad Ricardo, te tengo marcado”.