El pasado 31 de marzo, la conductora de espectáculos Magaly Medina celebró su cumpleaños número 63 mostrando en redes sociales una imagen completamente renovada que dejó sorprendidos a sus seguidores. Las fotografías evidencian un notorio cambio en su rostro, lo que rápidamente generó comentarios, elogios y debate sobre los recientes procedimientos estéticos a los que se habría sometido. Fiel a su estilo directo, la popular figura de la televisión peruana acompañó su publicación con un mensaje cargado de seguridad y reflexión personal, reafirmando la personalidad firme que la ha caracterizado a lo largo de su trayectoria. Su renovada apariencia, sumada a su discurso sin filtros, volvió a posicionarla en el centro de la conversación mediática. A continuación, te contamos qué hay detrás de su impactante transformación.

¿A QUÉ SE DEBE EL CAMBIO RADICAL EN LA APARIENCIA DE LA CONDUCTORA?

El renovado aspecto que la periodista exhibió durante su cumpleaños es el resultado de un “deep plane facelift”, cirugía plástica de alta complejidad que se realizó en la ciudad de Buenos Aires a comienzos de este 2026, según informa La República.

Las imágenes que compartió en Instagram muestran un rostro terso que se complementa con una figura física muy cuidada. Según los usuarios de la plataforma, la líder de ‘Magaly TV La Firme’ proyecta una vitalidad asombrosa, recibiendo elogios como: “Parece de 40 años” y “La inspiración para muchas mujeres”.

¿CÓMO DESCRIBIÓ MEDINA ESTA NUEVA ETAPA DE SU VIDA?

Para la figura de ATV, alcanzar los 63 años representa haber obtenido una madurez donde la libertad y la seguridad son sus tesoros más valiosos, permitiéndole actuar sin temor a los juicios externos tras décadas en el espectáculo. En esta línea, recalcó que cada caída en su trayectoria le ha servido para fortalecer un carácter que no necesita de validación ajena.

“La edad me lo ha dado todo. Carácter, libertad, seguridad y, sobre todo, cero miedo al qué dirán”, aseguró, añadiendo además con mucha firmeza: “Estoy muy orgullosa de ser quien soy. Una mujer que no busca la aprobación de nadie”.

Magaly Medina

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.

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