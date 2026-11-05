Tony Rosado sorprendió al público peruano al presentar una apariencia renovada. A sus 68 años, el cantante de cumbia decidió someterse a tratamientos estéticos para mejorar la textura de su piel, disminuir manchas y rejuvenecer su rostro. Su transformación fue mostrada en un informe de ‘América Hoy’, donde el popular ‘Ruiseñor de la Cumbia’ habló sobre los procedimientos que eligió y expresó su satisfacción con los resultados. Además, lejos de evitar las opiniones sobre su cambio físico, el artista aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a sus detractores y dejar claro que no se arrepiente de su decisión. Su nueva imagen también permitió conocer los tratamientos que recibió. A continuación, descubre cómo luce el cantante, qué respondió a sus críticos y cuáles fueron los procedimientos estéticos a los que recurrió.

¿CÓMO LUCE TONY ROSADO TRAS SUS RETOQUES ESTÉTICOS?

El cantante, conocido por sus seguidores como el ‘Ruiseñor de la Cumbia’ y el ‘Homero piurano’, presentó públicamente los resultados de los tratamientos que se realizó para mejorar su apariencia. Su nuevo rostro llamó la atención por los cambios visibles en la piel, especialmente porque el artista decidió compartir esta experiencia frente a las cámaras en lugar de mantenerla en privado.

Durante el informe televisivo de ‘América Hoy’, Rosado manifestó que está contento con el resultado y que su percepción sobre su aspecto físico ha mejorado después de acudir a especialistas. Además, dejó en evidencia que no considera necesario esconder las decisiones que tomó para renovar su imagen.

“Me siento cada día más hermoso, cada día más guapo”, comentó el intérprete con una sonrisa al hablar sobre su transformación. De esta manera, el músico demostró que se encuentra conforme con los cambios que consiguió y que disfruta mostrar su apariencia actual, según recoge Infobae.

¿QUÉ RESPONDIÓ TONY ROSADO A QUIENES CRITICAN SU NUEVA IMAGEN?

Tony Rosado también aprovechó su aparición en ‘América Hoy’ para responder a quienes podrían cuestionar su decisión de recurrir a procedimientos estéticos. En lugar de mostrarse incómodo por las opiniones, el artista dejó en claro que los comentarios negativos no afectan su satisfacción con los resultados.

Además, reconoció el trabajo del profesional que estuvo a cargo de su transformación y reafirmó que está orgulloso de su nueva apariencia. “Mírenme bien, gracias al doctor, no hay más, le duela a quien le duela”, manifestó el intérprete, dejando en evidencia su seguridad frente a las críticas.

¿QUÉ TRATAMIENTOS SE REALIZÓ EL ‘RUISEÑOR DE LA CUMBIA’?

Entre los tratamientos mencionados por el cantante figura el láser CO2 fraccionado, una tecnología dermatológica que favorece la renovación de la piel. Su aplicación puede ayudar a mejorar la textura del rostro y atenuar determinadas manchas, arrugas finas y cicatrices, según las características de cada paciente.

Asimismo, Rosado señaló que recurrió al ácido hialurónico, una sustancia utilizada en procedimientos estéticos para aportar volumen en zonas específicas y mejorar ciertos contornos faciales. Ambos tratamientos formaron parte del proceso que eligió para renovar su imagen y conseguir una apariencia con la que ahora se siente satisfecho.

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