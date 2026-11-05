¿Irreconocible? Tony Rosado muestra su nuevo rostro a los 68 años y genera reacciones | Foto: Facebook
¿Irreconocible? Tony Rosado muestra su nuevo rostro a los 68 años y genera reacciones | Foto: Facebook
Por José Templo

Tony Rosado sorprendió al público peruano al presentar una apariencia renovada. A sus 68 años, el cantante de cumbia decidió someterse a tratamientos estéticos para mejorar la textura de su piel, disminuir manchas y rejuvenecer su rostro. Su transformación fue mostrada en un informe de ‘América Hoy’, donde el popular ‘Ruiseñor de la Cumbia’ habló sobre los procedimientos que eligió y expresó su satisfacción con los resultados. Además, lejos de evitar las opiniones sobre su cambio físico, el artista aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a sus detractores y dejar claro que no se arrepiente de su decisión. Su nueva imagen también permitió conocer los tratamientos que recibió. A continuación, descubre cómo luce el cantante, qué respondió a sus críticos y cuáles fueron los procedimientos estéticos a los que recurrió.

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