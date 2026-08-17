A los largo de los años, Janet Barboza ha sido protagonista de diversas polémicas en la farándula peruana, especialmente por sus enfrentamientos y declaraciones sobre otras figuras del espectáculo. Sin embargo, en esta oportunidad no fue la excepción, ya que recientemente se ha visto envuelta en un nuevo controversial caso con Ethel Pozo. Y es que, en medio del inicio de la Teletón 2026, el evento se encuentra en el ojo de la tormenta por un presunto conflicto de intereses, luego de que trascendiera que la popular ‘Rulitos’ habría ordenado excluir a la hija de Gisela Valcárcel de la conducción. Frente a esta acusación, la presentadora de ‘América hoy’ utilizó sus redes sociales para desmentir el supuesto veto a su excompañera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO JANET BARBOZA SOBRE EL SUPUESTO PEDIDO PARA PROHIBIR EL INGRESO DE ETHEL POZO A LA TELETÓN 2026?

La Teletón una vez más ha generado cuestionamientos ante un presunto conflicto de intereses, luego de que Ethel Pozo asegurara que fue apartada para evitar incomodidades entre figuras de América TV, incluidos las integrantes de ‘América Hoy’. Ante estos señalamientos, Janet Barboza no dudó en utilizar sus historias de Instagram para emitir un comunicado en el que descartó categóricamente ser responsable de la exclusión de su excompañera en este importante evento. De hecho, manifestó que hasta el momento no sabe si será incluida en la celebración benéfica este año.

Asimismo, Barboza dejó en claro que la elección de participantes corresponde a los organizadores de la Teletón y descartó que diferencias personales o profesionales influyan en esta decisión. Es importante mencionar que el evento benéfico se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2026. “Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón. Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza”, publicó en sus redes sociales.

¿CUÁNTOS AÑOS SE LLEVAN JANET BARBOZA Y SU ACTUAL PAREJA, FÉLIX MORENO?

En una entrevista para el diario Trome, Janet Barboza abrió su corazón para contar que vive una de las mejores etapas de su vida en el ámbito sentimental, debido a que mantiene una relación con Félix Moreno, un arquitecto a quien conoció mientras buscada a un profesional para que le realice ciertos trabajos en su casa. De acuerdo con la presentadora de televisión, uno de los aspectos que más la atrajo de su actual pareja fue que ambos comparten gustos por el deporte y la vida saludable. De esta manera, tras permanecer casi cuatro años soltera, la popular ‘Rulitos’ decidió dar un paso más en su relación con el deportista y optó por iniciar una convivencia.

Sin embargo, en medio de las especulaciones sobre la edad de su pareja, Barboza reveló que recientemente cumplió 52 años, mientras que el arquitecto tiene 44. Es decir, ambos mantienen una diferencia de ocho años, dejando de lado los comentarios que señalaban que él era su “colágeno”. Asimismo, descartó fuertemente la idea de casarse con el profesional, ya que, según ella, un papel no fortalece los vínculos que mantiene en su vida personal. “Necesitaba que alguien le dé cariño y encontré a este moreno guapísimo de un metro 85, que también le encanta el deporte, y dije: ‘Esos brazos me tienen que apachurrar en algún momento’. Fue un flechazo mutuo”, dijo.

“Al verlo guapo, grande y formado, tuvimos más reuniones y así tenía que pasar. Sí, ya no estoy para perder el tiempo. Acabo de cumplir 52 años, estoy en la plenitud, el mejor momento de mi vida. No quiero perder el tiempo (...) mi cama es grandota, mi casa es grande, estamos felices. Hay días que me invita, otras veces yo. Soy una mujer que cree en la igualdad. Un día me lleva a un lugar bonito, al otro lo llevo a una pollada, algo así. Es que no es un tema de dinero, sino de lo que nos provoque hacer”, agregó la presentadora de televisión.