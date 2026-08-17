Por Redacción EC

A los largo de los años, Janet Barboza ha sido protagonista de diversas polémicas en la farándula peruana, especialmente por sus enfrentamientos y declaraciones sobre otras figuras del espectáculo. Sin embargo, en esta oportunidad no fue la excepción, ya que recientemente se ha visto envuelta en un nuevo controversial caso con Ethel Pozo. Y es que, en medio del inicio de la Teletón 2026, el evento se encuentra en el ojo de la tormenta por un presunto conflicto de intereses, luego de que trascendiera que la popular ‘Rulitos’ habría ordenado excluir a la hija de Gisela Valcárcel de la conducción. Frente a esta acusación, la presentadora de ‘América hoy’ utilizó sus redes sociales para desmentir el supuesto veto a su excompañera. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.