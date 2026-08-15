Por Redacción EC

Hace apenas un año, Javier Masías marcaba 140 kilos en la balanza; hoy, 56 kilos menos, su transformación vuelve a estar bajo los reflectores. El crítico gastronómico ha convertido el ejercicio en parte de su nueva rutina, combinando ballet, reggaetón y yoga. A ello suma dos horas diarias de intensa actividad física, una disciplina que ha incorporado a su renovado estilo de vida. El cambio quedó nuevamente expuesto esta semana durante su aparición en la alfombra roja de la película Mañana me caso.