Jefferson Farfán contó en televisión nacional la particular forma en que Darinka Ramírez le comunicó que se convertiría en padre. Lejos de una conversación íntima, la noticia llegó a través de un inesperado mensaje en Instagram, dejando al exfutbolista completamente sorprendido. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO SE ENTERÓ JEFFERSON FARFÁN QUE SERÍA PADRE POR CUARTA VEZ?

En una inesperada revelación durante una llamada telefónica al programa “América Hoy”, el exfutbolista Jefferson Farfán sorprendió al público al detallar la peculiar manera en que se enteró de que sería padre por cuarta vez. Según sus propias palabras, la noticia llegó cuando el embarazo de Darinka Ramírez ya se encontraba en una etapa avanzada.

El exseleccionado nacional explicó que no hubo comunicación previa con la madre de su hija tras el encuentro que los llevó a esta situación. “En 2022, después de 6 meses que ella estaba embarazada, ella me escribió por Instagram, que ella estaba embarazada”, confesó Farfán, dejando claro el inusual medio por el cual recibió la noticia de su paternidad.

Además, Farfán enfatizó que incluso la propia Darinka Ramírez reconoció haberse enterado tardíamente de su estado. “Ella también lo ha dicho, que después de 5 meses se enteró de que estaba embarazada, no tenía síntomas”, indicó el exfutbolista, subrayando el impacto que generó en él enterarse de su paternidad de una forma tan inesperada y tardía.

Por otro lado, la ‘Foquita’ quiso resaltar que no hubo vínculo sentimental con Darinka Ramírez, insistiendo en que “Nunca tuve una relación con la señora, siempre ha sido una relación de padres, nada más”. Con estas declaraciones, buscó desmentir cualquier especulación sobre una relación amorosa con la madre de su hija menor, según recoge el diario La República.

¿DE QUÉ MANERA JEFFERSON FARFÁN HIZO OFICIAL SU RELACIÓN CON XIOMY KANASHIRO?

Durante el característico programa digital de Farfán, “Enfocados”, un peculiar detalle llamó la atención de su compañero de conducción, Roberto Guizasola. A través de las bromas que caracterizan a la dupla, Guizasola destacó un elemento que muchos habían pasado por alto: un anillo en el dedo del exfutbolista. En ese preciso momento, Roberto le preguntó a Farfán sobre la joya que llevaba consigo, y tras risas y miradas cómplices, el exjugador no pudo negarlo más, revelando que tenía un significado especial y un gran valor sentimental, ya que representaba su relación amorosa con Xiomy Kanashiro. “Ya es recontra oficial, hermano, para que la gente no me j...”, anunció firmemente, lo que provocó risas en el set.

En el mencionado capitulo de “Enfocados”, el empresario se mostró visiblemente feliz en todo momento, expresando su gratitud por la etapa que está viviendo junto a la modelo. “Me llegó el amor, hermano”, afirmó Farfán entre sonrisas hacia su colega de conducción.

Asimismo, enfatizó que tiene grandes expectativas para este año: “Este 2025 es mío, mi galáctico, este o nunca”. De esta manera, dejó en claro en todo momento sus intenciones con Kanashiro, evidenciando que está tomando la relación con la seriedad que corresponde. Además, expresó su gratitud por el apoyo y los momentos felices que está viviendo ahora que tiene pareja oficialmente.