La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que el exfutbolista realizara comentarios burlones sobre la conductora tras el fallo judicial a favor de él. Lejos de guardar silencio en este nuevo episodio de su larga batalla mediática, la presentadora terminó manifestando una fuerta reacción, ya que no solo respondió a las bromas lanzadas desde el pódcast del exseleccionado nacional, sino que también aprovechó para expresar lo que piensa de él como persona. En medio de este nuevo intercambio de declaraciones, Medina defendió su derecho a opinar libremente, habló sobre el proceso legal que aún mantiene abierto y aclaró otra controversia que surgió recientemente por sus comentarios sobre el fallecimiento de un exabogado.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE JEFFERSON FARFÁN?

Consultada por las bromas que Farfán hizo en su pódcast, Magaly Medina aseguró que los comentarios del exdeportista no modificarán su postura. La conductora afirmó que continuará opinando sobre él cuando lo considere necesario porque, según sostuvo, la libertad de expresión la ampara. “Que se burle lo que quiera, lo que le dé la gana, yo seguiré criticándolo cuantas veces me parezca”, manifestó.

La figura televisiva también dejó en claro que mantiene una opinión muy negativa sobre Farfán. “Me parece un ser despreciable”, declaró, añadiendo que se trata de una apreciación personal sobre él como persona y no de una acusación.

(Foto: Facebook)

¿QUÉ HABÍA DICHO JEFFERSON FARFÁN EN SU PÓDCAST?

Las declaraciones de Medina llegaron después de que Farfán celebrara públicamente la sentencia que ganó en los tribunales. Durante una emisión de su programa digital ‘Enfocados’, el exjugador lanzó comentarios irónicos sobre el servicio comunitario que deberá cumplir la conductora.

Entre risas, señaló frases como “No te arroches y anda a barrer las calles” y “No te voy a regalar nada”, en referencia a la indemnización económica fijada por la justicia. Además, sostuvo que la comunicadora viene abonando el monto establecido de manera fraccionada.

¿POR QUÉ SE ENFRENTAN DESDE HACE VARIOS AÑOS?

El conflicto entre ambas figuras tiene origen en la difusión de imágenes vinculadas a la vida privada de Farfán y de quien entonces era su pareja, la cantante Yahaira Plasencia. Tras una larga batalla legal, la Corte Suprema emitió una resolución favorable al exfutbolista.

Como resultado del fallo, Medina fue obligada a pagar una indemnización de S/350.000 y a cumplir 138 jornadas de servicio comunitario. La conductora, sin embargo, considera que la sanción es desproporcionada y continúa cuestionando la decisión judicial.

¿QUÉ DIJO MAGALY SOBRE LA APELACIÓN QUE SIGUE PENDIENTE?

Durante sus recientes declaraciones, la periodista explicó que todavía espera una respuesta sobre un recurso presentado por su defensa. Según indicó, considera que durante el proceso no se respetaron plenamente sus derechos.

“Yo tengo una apelación en espera, porque siento que en ese juicio se violó mi defensa”, afirmó. También comentó que los cambios de magistrados habrían contribuido a retrasar una resolución definitiva sobre el caso.

(Foto: Instagram)

¿CÓMO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR SUS COMENTARIOS SOBRE SU EXABOGADO?

La conductora también aprovechó para referirse a la controversia generada tras hablar del fallecimiento de su exabogado, Iván Paredes. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como una burla, algo que ella rechazó de manera tajante.

“No me he burlado, he dado mi opinión”, sostuvo. Medina señaló que mantiene una percepción negativa sobre el letrado y aseguró que sus declaraciones estuvieron relacionadas con experiencias personales que tuvo con él, descartando cualquier intención de mofarse de su muerte, según informa La República.

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