Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron una fecha especial de su romance al cumplir un año y seis meses juntos. La pareja conmemoró este momento con una cena romántica, parte de la cual fue mostrada por la modelo en sus redes sociales. Las fotografías permitieron conocer algunos detalles de la velada y estuvieron acompañadas por una cariñosa dedicatoria al exfutbolista, quien también reaccionó al gesto de su pareja y compartió el momento con sus seguidores en Instagram. La celebración volvió a evidenciar la cercanía y complicidad que mantienen desde que decidieron hacer público su romance. Descubre cómo fue esta celebración y qué otros momentos han marcado la relación de la pareja y dejaron ver el cariño que mantienen actualmente juntos.

¿CÓMO CELEBRARON JEFFERSON FARFÁN Y XIOMY KANASHIRO SU AÑO Y MEDIO DE RELACIÓN?

Xiomy Kanashiro publicó fotografías de la cena que compartió con Jefferson Farfán para recordar sus 18 meses de relación. Las imágenes muestran a ambos en un ambiente elegante e íntimo, mientras disfrutaban de la celebración. La bailarina acompañó las postales con el mensaje: “Una noche mágica. Feliz año y medio, mi Morchi”. Farfán también compartió la publicación en sus historias de Instagram y respondió con dos corazones.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán

¿QUÉ SE SABE DE LA RELACIÓN ENTRE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN?

La pareja hizo pública su relación en febrero de 2025. Desde entonces, ambos han mostrado algunos momentos juntos, aunque suelen reservar otros aspectos de su romance. En febrero de este año festejaron su primer aniversario con un viaje a Cartagena, donde tuvieron paseos y cenas románticas. En aquella celebración, Farfán le regaló a Xiomy un reloj Cartier valorizado en varios miles de dólares.

¿XIOMY KANASHIRO ESPERA QUE JEFFERSON FARFÁN LE PIDA MATRIMONIO?

En abril de este año, durante ‘América Hoy’, Xiomy confirmó que el matrimonio es un tema conversado con Farfán. Janet Barboza le preguntó si esperaba un compromiso y ella contestó: “Sí, yo también ya estoy esperando”. Luego surgieron bromas sobre el tamaño del anillo y la modelo aseguró: “Una pedida muy bonita tiene que ser, Janet”. Incluso bailó ‘El anillo pa cuando’, de Jennifer López, según recuerda RPP.

¿CÓMO ES LA DINÁMICA DE XIOMY KANASHIRO Y JEFFERSON FARFÁN EN SU RELACIÓN?

Durante el podcast ‘Doble Sentido’, en agosto de 2025, Xiomy Kanashiro contó que también suele invitar a Jefferson Farfán cuando salen juntos. La modelo explicó que disfrutan ir a cenar o al cine y aseguró que no tiene inconvenientes en asumir algunos gastos. “¿Tú crees que no trabajo para no poder pagar?”, respondió cuando Carlos Vílchez bromeó sobre el elevado costo de las cuentas. Además, dejó claro que para ella compartir esos momentos tiene un valor especial: “Yo sí lo pago, por compartir con mi pareja y salir de la rutina, yo sí pago para poder disfrutar con él”.

La modelo también ha compartido detalles de la convivencia y los momentos que disfruta junto al exfutbolista. En ‘América Hoy’, reveló que Farfán suele cocinar cuando ella tiene un domingo libre. “Cuando los domingos no trabajo, Jefferson me prepara un arroz chaufa que le queda espectacular”, contó Xiomy, quien también destacó las habilidades de su pareja para preparar una parrilla.

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