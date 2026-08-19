Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su amor: estas imágenes muestran cómo fue la velada por su aniversario de un año y medio | Foto: @xiomykanashiro
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebran su amor: estas imágenes muestran cómo fue la velada por su aniversario de un año y medio | Foto: @xiomykanashiro
Por Redacción EC

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro celebraron una fecha especial de su romance al cumplir un año y seis meses juntos. La pareja conmemoró este momento con una cena romántica, parte de la cual fue mostrada por la modelo en sus redes sociales. Las fotografías permitieron conocer algunos detalles de la velada y estuvieron acompañadas por una cariñosa dedicatoria al exfutbolista, quien también reaccionó al gesto de su pareja y compartió el momento con sus seguidores en Instagram. La celebración volvió a evidenciar la cercanía y complicidad que mantienen desde que decidieron hacer público su romance. Descubre cómo fue esta celebración y qué otros momentos han marcado la relación de la pareja y dejaron ver el cariño que mantienen actualmente juntos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.