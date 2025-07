Jely Reátegui volvió a referirse a una antigua polémica que la enfrentó con Nicola Porcella y Angie Arizaga, cuando en 2016 los calificó despectivamente como “puertas” durante su participación en la telenovela “Ven, baila, quinceañera”. En una reciente entrevista para el pódcast “Habla serio”, conducido por Mónica Delta, la actriz explicó por qué utilizó ese término para describir la actuación de los entonces chicos reality, generando controversia en su momento.

La intérprete peruana se sinceró sobre el contexto emocional en el que hizo esa declaración, revelando que atravesaba una situación laboral incómoda que la llevó a reaccionar de forma impulsiva. También reconoció que, aunque no empleó las palabras más adecuadas, se mantuvo firme con lo que pensaba. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ JELY REÁTEGUI CALIFICÓ COMO “PUERTA” A NICOLA PORCELLA?

Durante su participación en el pódcast Habla serio, Jely Reátegui recordó el episodio en el que, hace casi una década, calificó la actuación de Nicola Porcella y Angie Arizaga como la de “dos puertas interactuando”. Según explicó, el comentario no surgió de la nada, sino que estuvo motivado por una experiencia laboral cargada de tensión emocional. “Sí, dije que eran como dos puertas interactuando… mucha gente me dijo ‘qué soberbia’, y no sé qué más”, comentó.

La actriz detalló que, en ese momento, se sintió subestimada por parte del entorno de producción, pues en reuniones de trabajo le hicieron sentir que le estaban “haciendo un favor” al contratarla. Incluso reveló que alguien llegó a decirle que debía agradecerles porque “ellos eran los que me daban de comer”. Esta situación le provocó una fuerte incomodidad y ansiedad, que finalmente detonó en su desafortunado comentario. A pesar de todo, Jely indicó que no se arrepiente del fondo de lo que dijo: “Fui consecuente con mi pensamiento… aunque reconozco que no utilicé las palabras más amables”.

¿QUÉ RESPONDIÓ NICOLA PORCELLA AL COMENTARIO DE JELY REÁTEGUI?

Desde México, donde continúa consolidando su carrera actoral, Nicola Porcella aprovechó una entrevista con Poncho de Nigris para referirse a las críticas que recibió en Perú al inicio de su paso por la televisión. Sin mencionar directamente a Reátegui, recordó el calificativo que le lanzaron años atrás: “Me criticó una actriz allá... Dijo: ‘Ay, cómo ponen a Nicola. Parece una puerta’”.

El ex chico reality evitó nombrarla, pero envió una indirecta con una clara alusión: “Mami, mira dónde está la puerta”. Porcella lamentó no haber recibido apoyo en sus inicios y dejó entrever que esa falta de respaldo lo marcó. “Me criticó en vez de ayudarme”, expresó ante cámaras, evidenciando que el comentario aún resuena en su memoria, según recoge el diario La República.