Deyvis Orosco compartió una importante noticia para los seguidores del Grupo Néctar: pronto volverán a disfrutar de la música de su padre en un escenario. Mediante un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, el cantante anunció un concierto junto al fallecido Johnny Orosco, el cual será posible gracias a los avances de la tecnología.

¿CÓMO ES EL VÍDEO QUE PUBLICÓ DEYVIS OROSCO SOBRE SU PADRE?

En el vídeo revelado por Deyvis, se puede apreciar a primera instancia a una persona misteriosa que, conforme avance el clip, luego se revela que es Johnny Orosco cuando se encienden los reflectores.

En las imágenes se puede verlo caminando hacia adelante hasta que se detiene, sonríe y expresa un saludo breve: “Hola a todos”. Posteriormente se escucha de fondo la siguiente frase, supuestamente expresada por el líder del Grupo Néctar, “Gracias por mantenerme vivo. ¡Con cariño!”.

En la descripción del revelador vídeo, su hijo Deyvis Orosco se manifestó emocionado de contar nuevamente con su padre. “¡Juntos otra vez! El amor por ti papá, ha hecho que rompa las barreras de la muerte. ¡Estoy feliz de que estés conmigo!”, se lee en la publicación.

¿CÓMO SERÁ POSIBLE EL REGRESO DE JOHNNY OROSCO A LOS ESCENARIOS?

La noticia del regreso de Johnny Orosco ha sorprendido a muchas personas, puesto que se han preguntado cómo será posible esta situación, y la respuesta es que esto se dará gracias a la Inteligencia Artificial (IA).

Este elemento tecnológico se ha convertido en la base para imitar los procesos de inteligencia humana por medio de la creación y aplicación de algoritmos que fueron creados en un entorno dinámico de computación.

El cantante de cumbia reveló que lograr esta proyección ha sido el resultado de varios años de trabajo, en los que se plantearon el objetivo de traer nuevamente a la “vida” a su padre gracias a la tecnología para compartir escenario junto a él por primera vez, un hecho que nunca sucedió, ya que cuando Johnny falleció, Deyvis aún no se iniciaba en la música.

¿CUÁL FUE EL EMOTIVO MENSAJE QUE DEYVIS OROSCO PUBLICÓ EN SU CUENTA OFICIAL DE INSTAGRAM?

Según recoge America TV, el cantante manifestó que era muy joven cuando su padre falleció y que nunca imaginó que podía volver a reunirse con él para cantar junto en un escenario.

“Es emocionante para mí. Yo perdí a mi padre cuando tenía solo 20 años y era inimaginable en ese momento pensar que podría haber un reencuentro porque no me pude despedir de él, pero hoy lo que muestro es que el amor de un hijo rompe absolutamente todas las barreras, incluso las de la muerte”, expresó el artista.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES DE DEYVIS OROSCO ANTE ESTA NOTICIA?

Los cibernautas felicitaron al cantante por el video y celebraron el regreso de su padre a la música. Algunos comentarios de los usuarios fueron los siguientes: “Me quedé en shock. Que lindo volver a ver a Jhony Orozco. Aún se le recuerda”, “Se me estremeció la piel. Que hermoso”, “Me hiciste emocionar y votar unas lágrimas”, “Deyvis, no sabes la alegría que me da volver a ver a tu papá” y “Qué emocionante”, escribieron algunos cibernautas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO DE DEYVIS Y JOHNNY OROSCO?

El esperado concierto que juntará a Deyvis y Johnny Orosco en un mismo escenario se realizará el martes 31 de octubre del presente año. Además, el actual líder del Grupo Néctar reveló que el primer lugar en donde se presentará con su papá será el centro comercial Mega Plaza de Villa El Salvador.