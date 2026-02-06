La reciente parodia que Jorge Benavides realizó sobre Magaly Medina causó revuelo en redes sociales. El sketch, difundido semanas atrás, mostró al humorista imitando a la conductora en su reaparición televisiva tras someterse a una cirugía estética en Argentina, un detalle que no pasó desapercibido y que rápidamente se viralizó.

El video generó millones de reproducciones, comentarios divididos y una reacción pública por parte de la propia Magaly. Frente a ese escenario, Benavides decidió pronunciarse y explicar cómo tomó la respuesta de la periodista, además de revelar si este personaje seguirá presente en la nueva etapa profesional que inicia en Panamericana Televisión.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MAGALY MEDINA, SEGÚN JORGE BENAVIDES?

El cómico peruano admitió en una entrevista para ‘Al Sexto Día’ que está al tanto del malestar que dejó su última caracterización en la periodista. Sin rodeos, el comediante admitió que la reacción de la conductora no fue positiva. “Tengo entendido que a la señora no le ha gustado mucho”, expresó.

Pese a este escenario, el actor dejó en claro que su intención en Panamericana TV es refrescar su pantalla, pero sin abandonar a sus figuras clásicas. Según explicó, la imitación de la periodista es fundamental en su catálogo: “Es parte de, o sea, es uno de los personajes que yo tengo”, sentenció, subrayando que ‘Mascaly’ se mantiene firme para este 2026.

¿CÓMO REACCIONÓ MAGALY MEDINA ANTE LA BURLA DE SUS CIRUGÍAS?

En declaraciones a Infobae, Medina aseguró que no le perturban las burlas, pues prioriza el impacto en la audiencia: “Tengo la correa ancha. A mí me encanta mientras haya rebote”. No obstante, su crítica se centró en la supuesta falta de innovación de JB, a quien le recomendó buscar nuevas fuentes de inspiración en lugar de depender de su imagen. “Ojalá sus guiones mejoren porque los sábados se había convertido realmente en una pastilla para dormir”, disparó la conductora, retándolo a demostrar el talento que posee sin recurrir a lo de siempre.

¿HUBO CENSURA HACIA LAS IMITACIONES DE JB EN EL PASADO?

La periodista recordó que su tolerancia hacia el trabajo de Benavides viene de años atrás, incluso cuando las parodias eran mucho más agresivas que la actual. Rememoró sus inicios en la televisión, cuando ambos coincidieron en la señal de Latina, señalando que en aquel entonces ella permitía que el humorista trabajara con total libertad creativa. “Él me imitaba de una manera horrible. Jamás se lo censuré. Nunca le dije tampoco nada”, afirmó Medina para Infobae.

Magaly Medina. | Foto: @magalymedinav

¿QUIÉN ES MAGALY MEDINA?

Magaly Medina es una conductora de espectáculos, presentadora y productora de televisión peruana que alcanzó gran popularidad durante la emisión de su programa de espectáculos, Magaly TV, cuya primera versión se transmitió diariamente entre 1997 y 2012.

Desde aquel entonces, Magaly Medina comentaba el modo de vida de la farándula peruana a la que llamaba “Chollywood”, además de realizar críticas y destapes sobre la vida de presentadores, actores y personajes del espectáculo bajo el lema inédito denominado “ampay”, que luego se extendería a todos los programas de espectáculos en la televisión peruana después de su salida.

Magaly Medina es apodada “Urraca”; sin embargo, es considerada una referente en la televisión peruana. En 2007, Semana Económica la etiquetó como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país, mientras que en 2008, la revista la posicionó en su ‘Encuesta del poder’ como el “personaje popular más poderoso”, para que en 2011 sea nuevamente considerada como la más influyente en el sector “Farándula y espectáculos”.

Además, Magaly Medina lanzó dos libros como escritora: “El precio de ser Magaly Medina: Mi verdad en la cárcel” y “¡Hola, guapa!”.

En el año 2008, Magaly Medina fue encarcelada, cumpliendo 6 meses de prisión efectiva y el pago de 26,000 dólares por difamar al futbolista peruano Paolo Guerrero.

Actualmente continúa en el rubro de espectáculos con su programa “Magaly TV La Firme”.