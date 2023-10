“El Gran Chef: Famosos” es un divertido formato que entretiene a las familias y se transmite exitosamente por Latina. Dicho espacio culinario cuenta con gran cantidad de seguidores en nuestro país y su cuarta temporada acaba de empezar esta semana con muchas novedades. Una de estas, aunque no haya generado mucha satisfacción entre sus fanáticos, es que José Peláez, conductor del programa, no estará temporalmente.

Peláez se ausentará de la conducción debido a que correrá la famosa Maratón de Chicago, por lo que tendrá que viajar a Estados Unidos. Debido a ello, en redes sociales han comenzado con las especulaciones sobre quién será su reemplazo temporal.

Son varios los nombres que suenan como candidatos para sustituir a Peláez: Cristian Rivero, Karen Schwarz y Mathías Brívio. Sin embargo, la persona que tendrá esta responsabilidad recién será confirmada en los próximos días por Latina.

¿Quiénes participan en la cuarta temporada de “El Gran Chef: famosos”?

Tilsa Lozano

Checho Ibarra

Renato Rossini

Ximena Hoyos

Saskia Bernaola

Christian Ysla

Gino Pesaressi

Renato Rossini Jr.

Florcita Polo

Fiorella Cayo

Giancarlo Granda

Mónica Zevallos

¿Cómo y cuándo ver “El Gran Chef: famosos”?

“El Gran Chef: Famosos” 4, programa de cocina que reúne a las familias peruanas y le saca más de una carcajada, continua emitiéndose en el mismo horario a través de Latina, es decir de lunes a viernes desde las 8 p.m. y sábados desde las 8.30 por un espacio de 1 hora y 30 minutos aproximadamente.

Cabe resaltar, que para mirar a Tilsa Lozano, Sergio ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, y Guillermo Castañeda, debes sintonizar el canal 2 o 702 en Movistar, por ejemplo, y también seguir los capítulos mediante el portal web de Latina Play y la app para dispositivos móviles.

La razón por la que Mónica Zevallos dejó la televisión peruana y decidió vivir en el extranjero

El “El Gran Chef: Famosos 4″ ha generado gran expectativa entre sus seguidores. El reconocido programa de competencia culinaria volvió esta semana con el objetivo de entretener a sus miles de fanáticos. En este contexto, una de las novedades que presentará es la participación de Mónica Zevallos, famosa conductora de televisión de quien no se supo nada durante bastante tiempo. A continuación, te contamos el motivo por el que dejó la televisión peruana y decidió vivir fuera del país.

Mónica contó que, una de las razones por las que dejó de aparecer en programas televisivos, es que no se sentía cómoda con el momento por el que atravesaba la pantalla chica en en ese entonces.”Ya no era tan importante el contenido de los temas, no había profundidad, y empecé por primera vez después de muchos años a sentir que no me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo. (En ‘Sueltos en casa’) había que hacer juegos, pero ya no era juegos entretenidos, sino que había que mostrar más cuerpo, más cosas, más escándalo y no me sentía cómoda”, señaló a La República.

Luego de pensarlo bastante, Zevallos decidió irse a Puerto Rico para conducir “Mónica en confianza”. Después de ser la presentadora de este programa, el cual se emitía en diferentes partes del mundo, se instaló en Estados Unidos, Florida, según le contó a Infobae.

