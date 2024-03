Jossmery Toledo envía mensaje a Pamela López sobre posible perdón a Christian Cueva

Hace algunas semanas, Christian Cueva utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado donde aceptaba que le fue infiel a la madre de sus hijos, Pamela López. Ante las diversas especulaciones que se vienen generando sobre una reconciliación entre la pareja, varios han salido a opinar al respecto. Precisamente, una de ellas fue Jossmery Toledo que decidió mandar un fuerte mensaje a la expareja de ‘Cuevita’. Todos los detalles sobre sus declaraciones en la siguiente nota.

¿QUÉ LE DIJO JOSSMERY TOLEDO A PAMELA LÓPEZ?

Jossmery Toledo estuvo como invitada en la última edición del programa ‘América Hoy’, donde tocó varios temas personales y de la infidelidad que existe en la farándula peruana. En ese contexto, la expolicía se refirió a Pamela López y el supuesto perdón a Christian Cueva, luego que salieran pruebas en la cual ‘Aladino’ la engaña con Pamela Franco. Ante ello, la influencer dejó en claro que nunca perdonaría una infidelidad.

“Es innecesario estar con una persona que te faltó el respeto. Yo no lo haría... por eso es que sigo soltera porque durante todo este tiempo he estado con novios y lamentablemente casi todos me han sacado la vuelta”, dijo en un inicio para dicho programa.

Asimismo, Jossmery Toledo no dejó pasar la oportunidad para enviar un consejo a las esposas de los jugadores que han sido engañadas, señalando que deben ser independientes económicamente. “Yo tengo muchas amigas que son madres solteras y sacan adelante a sus hijos, el papá ni siquiera les pasa pensión... y que tampoco están por el hecho de que hayan tenido un hijo con el hombre, no están molestando al hombre con su vida amorosa. Lamentablemente, el dinero sí importa pero es más satisfactorio cuando tú construyes ese dinero, si ya te acostumbras a ser independiente, no vas a necesitar de un hombre”, finalizó.

¿QUÉ DIJO JOSSMERY TOLEDO SOBRE EL DEPOSITO DE 5 MIL SOLES QUE HACIA PAOLO HURTADO?

Hace algunas semanas, Jossmery Toledo visitó el programa “Magaly TV La Firme”, donde se atrevió a dar más detalles sobre su relación extramatrimonial con Paolo Hurtado, en la cual ambos salían en un ampay besándose en Cusco. Magaly Medina no dudo en bromear con la modelo indicando que también le entregaban dinero al mismo estilo que Domínguez y Cueva, que era de 20 soles y 280 soles, por lo que Jossmery dejó en claro que recibía cerca de 5 mil soles.

“Creo que fue por 5 o 6 meses más o menos. No me daba un monto fijo, pero si había 4.000 o 5.000 soles mensuales o a veces cada 2 meses, no era algo fijo. Fue desde enero hasta junio o julio. Él no quería que salga en televisión (...), me prometió muchas cosas: estudiar, carro, maestría que nunca lo hizo porque sigo teniendo lo mismo. Nunca saqué nada de él”, dijo la también abogada

“Él me tuvo que pagar porque salió el ampay y yo no trabajaba. No fue antes del ampay, fue después. Luego yo empecé a trabajar y no le gustó. Y a mí también me aburrió”, agregó Jossmery que decidió no tocar más dicho tema.

Sin embargo, la ‘Urraca’ le cuestionó los motivos por el cual se metió en una relación con hijos de por medio, manifestando que tiene un mal concepto de ese tipo de mujeres. “La verdad, yo sí me equivoqué, yo lo acepté. Él me decía que estaba separando, me mostraba pruebas y yo obviamente le creía, porque me mostró conversaciones. Estaba enamorada, ciega. Sé que fue el ampay del año y el error de mi vida del año”, sostuvo Toledo.