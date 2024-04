Jossmery Toledo revela la polémica por la que fue retirada de la Policía Nacional del Perú

En 2019, Jossmery Toledo publicó un video en TikTok en el que salía vistiendo el uniforme de la Policía Nacional del Perú (PNP) y en una transición se cambió a un vestido más corto, por lo que generó una ola de críticas y un proceso disciplinario. Ante ello, la modelo apareció en televisión internacional de Telemundo para contar pormenores sobre su salida de la institución policial.

¿QUÉ DIJO JOSSMERY TOLEDO SOBRE SU SALIDA DE LA PNP?

Jossmery Toledo brindó declaraciones para el programa ‘Al rojo vivo’ de Telemundo donde estuvo hablando sobre su vida profesional y también sobre la polémica que atravesó en 2019 cuando tuvo que renunciar a la PNP debido a un video que posteó en las redes sociales, donde se mostraba con el uniforme de la policía y luego cambió a un vestido corto. Dicho video se hizo viral y recibió un proceso disciplinario, por lo que ella consideró la decisión como “machista”.

“Toqué fondo, me sentí juzgada y aislada; no solo era la presión de estar en el ojo público, sino el darme cuenta de que el sistema para el que trabajaba no me apoyaba. Estuve muy mal, llorando, porque estaba en todas las noticias y no sabía qué hacer. Esto me causó problemas en mi trabajo. Siento que fueron muy drásticos y muy machistas al juzgarme solo por usar un vestido y no estoy haciendo nada malo”, dijo Toledo muy indignada.

De esta manera, la tiktoker tomó la decisión de retirarse de la institución policial ya que no se sentía tranquila. Además comentó que ahora se siente más libre, por lo que lleva a cabo algunas actividades que antes no lo podía realizar. “Ahora puedo viajar, me puedo tatuar, puedo hacer lo que se me de la gana sin que nadie me diga que no lo puedo hacer”, agregó para dicho medio.

¿QUIÉN ES JOSSMERY TOLEDO?

Jossmery Enith Toledo Coronel nació el 30 de marzo de 1992. Por muchos años formó parte de la Policía Nacional del Perú, donde integró la Dirección de Lavado de Activos. A su vez, convalidó sus estudios de Derecho en la Universidad César Vallejo.

Además, aparte de ser defensora, ella también tiene pasión por el fitness, y constantemente incentiva a sus seguidores llevar un estilo de vida saludable. Tras dejar la Policía, Toledo ha incursionado en el mundo de la moda, por lo que se consiera una mujer multifacética y resiliente.