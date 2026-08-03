Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, es uno de los personajes más multifacéticos en el medio peruano, con una trayectoria que abarca desde la música y la salsa hasta la comedia. Sin embargo, desde hace algunas semanas su nombre se mantiene en las principales portadas de los medios de espectáculos debido a que inició un romance sentimental con Heydi Amado, una joven de 22 años. Las diferencias y polémicas con su expareja Monserrat Seminario quedaron atrás, pues el cómico atraviesa actualmente una nueva etapa en el ámbito sentimental. Así, en medio de esta nueva relación, la pareja del sonero realizó una curiosa revelación sobre su romance con el artista peruano, despertando el interés y la curiosidad de sus seguidores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO HEYDI AMADO SOBRE SU RELACIÓN SENTIMENTAL CON ‘MELCOCHITA’?

En el primer episodio del pódcast de Milena Zárate, Heydi Amado fue invitada para hablar sobre su relación con el popular ‘Melcochita’ y cómo afronta un romance marcado por una amplia diferencia de edad. De acuerdo con la joven de 22 años, su noviazgo con el cómico se ha fortalecido con el paso de los meses, especialmente porque al inicio del romance fue ella quien estuvo a su lado para cuidarlo y brindarle apoyo. Pese a las críticas y cuestionamientos de las hijas del artista y de algunos seguidores, la pareja ha optado por ignorar los comentarios y continuar disfrutando de su buena etapa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las panelistas fue cuando la también enfermera reveló que nunca había estado en una relación amorosa, secreto que conocía muy bien Pablo Villanueva. Asimismo, tras pasar varios momentos juntos, el humorista le expresó sus sentimientos con total sinceridad, sin ejercer presión para que iniciaran un noviazgo. “Él sabía que yo no había tenido enamorado ni nada. Me dice este…. te puedo enseñar cómo te debe tratar un hombre, en caso tú no sientas que quieres estar conmigo”, confesó Amado.

¿QUÉ DIJO SUSAN VILLANUEVA SOBRE LA RELACIÓN DE SU PADRE ‘MELCOCHITA’ Y HEYDI AMADO?

En una entrevista para el diario Trome, Susan Villanueva no dudó en expresar su sentir sobre la nueva relación sentimental que mantiene su padre, Pablo Villanueva de 89 años, con Heydi Amado, de 22 años. Así, la hija mayor del cómico indicó que la joven enfermera no estaría aportando económicamente como se debe a la relación, por lo que esta situación podría perjudicar la pensión que entrega a sus hermanas menores, hijas de Monserrat Seminario. Asimismo, Villanueva mostró su preocupación de que ciertas situaciones del pasado vuelvan a repetirse, manifestando que priorice el bienestar de sus menores.

“No es que Heydi me caiga mal, pero no hace nada, es otra vaga. Me da rabia que mi papá no piense en mis hermanas menores. Debería acordarse de lo que pasó con nosotros: nos puso una madrastra que casi nos mata y el hermano de esa mujer abusó de mí y terminé en un internado americano. No quiero que la historia se repita con las pequeñas. Él ya tuvo sus vacilones, la pegó de marido mil veces y no funcionó; pero sale de una y se mete en otra”, expresó, quien ha dejado en claro que apoyará en la decisión que tome su padre.