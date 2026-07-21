El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, la amarga derrota de Argentina en la final no solo generó malestar entre los aficionados de ese país, sino también entre diversas figuras argentinas. En esta oportunidad, Julián Zucchi recurrió a sus redes sociales para expresar su tristeza por la derrota de la Albiceleste y cuestionó a los usuarios que celebraron la caída del equipo dirigido por Lionel Scaloni, desatando una fuerte polémica debido a que muchos interpretaron sus comentarios como una presunta indirecta hacia Perú. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ MENSAJE DE JULIÁN ZUCCHI DESATÓ POLÉMICA EN REDES SOCIALES TRAS LA DERROTA DE ARGENTINA?

Este domingo 19 de julio, millones de argentinos quedaron consternados tras la derrota por 1-0 de su selección frente a España en la final del Mundial 2026, un resultado que desató una ola de reacciones entre aficionados, figuras públicas y usuarios de redes sociales. Este es el caso de Julián Zucchi, quien radica en el Perú desde hace años y utilizó su cuenta oficial de Instagram para destacar los logros que Argentina ha conseguido a lo largo de este tiempo, entre ellos sus finales mundialistas, títulos de Copa América y otras destacadas actuaciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el mensaje que publicó a través de sus historias, en la que se dirigió a aquellas personas que se burlan de la derrota de la selección subcampeona.

“A todos los que hoy festejan que Argentina perdió, qué curioso tener que celebrar la derrota ajena porque la historia propia no alcanza. Nosotros llegamos a otra final del mundo, la séptima, ganamos tres mundiales, volvimos a competir, así que antes de burlarse primero lleguen, después ganen algo y recién entonces hablamos. La envidia también es una forma de admiración”, escribió Zucchi. Aunque la polémica se intensificó aún más debido a que numerosos usuarios calificaron al artista de no saber perder y cuestionaron su reacción al resultado del partido. Frente a ello, el argentino, fiel a su estilo controversial, salió en defensa de su postura con una contundente respuesta que no tardó en generar diversas reacciones: “¿Yo hablé de Perú o serás tú que te sientes aludida? ¿Les duele? ¿Quién se siente aludido?”.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA CONTINUIDAD DE LIONEL SCALONI EN LA SELECCIÓN ARGENTINA?

Tras quedar como subcampeones en el Mundial 2026, Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, declaró para medios locales sobre su futuro en el equipo. El DT comenzó destacando que asumir la dirección técnica de la selección representó uno de los mayores retos y logros de su carrera, debido a la enorme relevancia e histórica trayectoria que caracteriza a la Albiceleste. Sin embargo, ante la duda de la prensa deportiva sobre su continuidad, el exfutbolista de 48 años dejó en claro que su intención es mantenerse al frente del plantel hasta diciembre, mes en el que concluye su contrato. Por ello, explicó que sostendrá una reunión con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese entonces para definir su futuro.

“Hasta diciembre voy a seguir y después, seguramente, voy a hablar con el presidente. La idea es relajar y parar un poco. Este es un lugar espectacular, soñado. Ojalá haya gente que tenga la oportunidad de estar, cualquier argentino desearía estar. Ha sido un placer estar acá, un orgullo. En mis mejores sueños no lo había pensado. No, hasta diciembre y después seguramente corte. […] Lo tengo que hablar con el presidente. Este es un lugar increíble, espectacular, hermoso, pero que dedica un montón de cosas y bueno, ya veremos. Te digo que hasta diciembre voy a estar", reveló ante la pregunta del diario Olé.