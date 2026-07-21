Por Redacción EC

El Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, llegó a su fin luego de que España conquistara el ansiado trofeo de la FIFA y alcanzara la gloria del fútbol. A lo largo de varias semanas de intensa competencia, las selecciones buscaron exhibir su mejor versión de la mano de sus principales figuras, impulsadas además por el incondicional respaldo de miles de hinchas que vivieron con pasión cada jornada de la máxima fiesta del balompié. Sin embargo, la amarga derrota de Argentina en la final no solo generó malestar entre los aficionados de ese país, sino también entre diversas figuras argentinas. En esta oportunidad, Julián Zucchi recurrió a sus redes sociales para expresar su tristeza por la derrota de la Albiceleste y cuestionó a los usuarios que celebraron la caída del equipo dirigido por Lionel Scaloni, desatando una fuerte polémica debido a que muchos interpretaron sus comentarios como una presunta indirecta hacia Perú. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.