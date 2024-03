Actualmente, Julián Zucchi se encuentra en el ojo de la tormenta tras darse a conocer su romance con Priscila Mateo, reportera de Magaly Medina. La revelación de esta relación sin previo aviso para ellos obligó a Zucchi a declarar en televisión nacional. Sin embargo, reconoce que algunas de sus palabras podrían haber sido malinterpretadas, por lo que decidió aclarar las cosas a través de sus redes sociales.

Durante uno de los más recientes programas de Amor y Fuego el argentino dijo que se había visto obligado a oficializar su relación con la reportera. No obstante, ahora menciona que a lo que se refería es que tanto él, como su pareja, no querían que su romance se hiciera público antes de que ella consiguiera conversar con Magaly Medina. Lamentablemente para ambos, debido a la circulación de una foto en la que se los ve besándose, se vieron en la necesidad de hablar del tema.

“Hay palabras que dije que se malentendieron, que dije que me vi obligado a declarar”, se les escuchó decir en una transmisión a través de su cuenta de Instagram. “En realidad, lo que estaba hablando es que Priscila quería hablar personalmente con Magaly hasta que nosotros hagamos pública nuestra relación”. Asimismo, hizo hincapié en que poco antes de que se hiciera pública la foto en cuestión, Magaly se había ido de viaje.

¿Priscila Mateo es la única mujer con la que sale Julián Zucchi? Esto respondió el actor | Composición: @julianzucchi / @priscilamateog / Instagram

¿Qué dijo Julián Zucchi sobre Priscila Mateo?

Durante la misma transmisión en vivo el argentino sintió la necesidad de hablar sobre su pareja, continuando con sus aclaraciones, pero también como disculpándose por sus palabras que fueron malinterpretadas. Zucchi afirma que desde que ella llegó a su vida muchas cosas han cambiado para bien y que, tal ha sido su impacto en él, que ha vuelto a encontrar la felicidad.

“Si fuera por mí, no decía nada, pero como estaban hablando cosas que no me gustaban de ella, que es una chica que la quiero, que la aprecio, que vale la pena, que es una gran mamá”, dijo.

En otro momento también hizo referencia al periodo de luto que vivió tras su separación. “Yo durante 5 o 6 meses no salí”, comenta. “Si no me ‘ampayaron’ no es porque alguien me protegía, sino porque no salía. Estaba en una depresión atravesando muchos cambios en mi vida”.

Y también habló sobre como Priscila Mateo llegó a él en estos momentos y, en cierta manera, lo ayudó a salir de ahí. “Es una chica hermosa, una chica linda, me hace feliz”, aseguró. “Me dan ganas de salir, de bailar”.

¿Cómo fue el primer contacto entre Julián Zucchi y Priscila Mateo?

Magaly Medina brindó detalles sobre el manejo interno que han tenido con respecto a este tema, expresando en principio durante la edición de “Magaly TV, La Firme” del martes 12 de marzo, que “el 17 de enero se hace el primer contacto con Julián Zucchi para entrevistarlo en su departamento de soltero y no lo hizo mi reportera”.

“La vez que la reportera asignada al caso va a hacer esta nota, es la primera vez que ella lo conoce personalmente”, aseveró Magaly Medina en un pronunciamiento donde desmiente las palabras, según ella “temerarias”, de Yiddá Eslava, quien deja entrever que se conocían desde que ellos estaban juntos.