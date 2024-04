La reconocida periodista Juliana Oxenford fue la más reciente invitada del programa digital ‘Schullerias’, que es conducido por Renzo Schuller, y generó revuelo en las redes sociales luego de que expresara su opinión sobre el papel de los hombres dentro del hogar.

Durante su participación, la comunicadora primero resaltó la ardua labor que realizan las madres de familia día a día y luego cuestionó a su entrevistador cómo es su rol como padre y esposo, preguntándole si conocía detalles básicos sobre sus propios hijos. Su intervención no pasó desapercibida y generó diversas reacciones entre los cibernautas.

¿QUÉ LE DIJO JULIANA OXENFORD A RENZO SCHULLER EN EL PROGRAMA ‘SCHULLERIAS’?

De una manera enardecida, Juliana Oxenford lanzó una afirmación provocativa a Renzo Schuller durante su programa de YouTube. La periodista comentó que los hombres no tienen la capacidad de pensar en más de una cosa a la vez, haciendo referencia a las múltiples responsabilidades que asumen las mujeres en el hogar.

“Tu no tienes la capacidad como hombre para pensar en más de una cosa a la vez”, empezó diciendo la conductora de televisión. “Yo tengo que cuidar a los hijos, llevarlos al colegio, ver que llevan mañana, preparar los cumpleaños...”, argumentó.

También señaló que en su rol de madre debe estar pendiente de si a sus hijos les queda su ropa. En esta línea, aprovechó para cuestionar a Schuller si sabía cuánto calzaban sus hijos, además de preguntarle si sabía si recibieron la vacuna de la influenza o si sabe cuándo llevarlos al oculista.

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE RENZO SCHULLER SOBRE LO DICHO POR JULIANA OXENFORD?

Ante las efusivas declaraciones de la periodista, Schuller optó por un momento quedarse en silencio y responder con una sonrisa cómplice. Sin embargo, luego procedió a pedirle ayuda en tono de broma al esposo de la periodista, quien inmediatamente señaló que se encuentra de viaje hace dos meses.

El conductor del programa digital atinó a bromear aduciendo que la pareja de Juliana la dejó por su intensidad. “Te dijo: me voy a comprar pan y no volvió”, expresó el exconductor de ‘Combate’ entre risas. Oxenford siguió con la broma y respondió lo siguiente: “Me dijo: ‘Voy por un tequila y no regresó'”.

@showpeoficial_ Juliana Oxenford fue invitada al reciente programa 'Schullerias' y no titubeó al señalar la ardua labor que hacen las madres de familia día a día, bromeando al respecto. 🤣 #JulianaOxenford #Schullerias #RenzoSchuller #ShowPe 📲 Visita nuestra web: Show.pe ♬ sonido original - ShowPe

¿QUÉ SE ENCUENTRA REALIZANDO ACTUALMENTE JULIANA OXENFORD?

Tras cuatro años de emisión en ATV, en noviembre de 2023 la periodista anunció que la cadena decidió no renovarle el contrato, por lo que iba a dejar la casa televisiva en la quincena de diciembre. “Estoy hasta el 15 de diciembre... Me voy agradecida por la libertad que me han dado. Tengo una voz que no ha coincidido con el 95% de las voces”, dijo en aquel entonces.

Ahora, la conductora ha decidido incursionar en el mundo digital con su propio programa periodístico, el cual ha llamado “Bunker”. “Un refugio para hablar con la verdad, decir lo que pensamos, opinar sin miedo a la censura”, así ha descrito a su espacio en las redes sociales.

Si deseas ver a Juliana Oxenford en su nuevo espacio periodístico, puedes verla en YouTube a través del siguiente ENLACE.