El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) llevará a cabo este viernes 6 de octubre la restricción de agua potable que podría durar de 24 a 96 horas perjudicando a 22 distritos de Lima. Ante la noticia, la periodista Juliana Oxenford no se quedó callada e hizo notar su descontento durante la emisión de su programa.

¿QUÉ DIJO JULIANA OXENFORD SOBRE EL CORTE DE AGUA POR SEDAPAL?

Juliana Oxenford utilizó las pantallas de su programa “Al Estilo Juliana” que se transmite vía ATV para opinar acerca del corte de suministro anunciado por Sedapal. La comunicadora mencionó que, en los distritos de Chorrillos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores serán los mas afectados por esta interrupción, además de que ella vive por ahí.

“Si vives en la parte sur como Chorrillos, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, ahí sí la situación es más complicada porque yo, que vivo por ahí, voy a tener que soportar hasta cuatro días sin agua”, dijo Oxenford.

Asimismo, la mujer de prensa sostuvo que no cree en lo comunicado por la empresa estatal, por lo que tendrá que tomar sus consecuencias. “Como no creo, yo ya estoy preparada para no bañarme seis días, les soy absolutamente honesta, no tengo pozo, no tengo tanque, estamos fregados”, reveló.

Por último, Juliana mostró su indignación frente a las cámaras ya que, pese a la advertencia del corte de agua para este viernes, algunos distritos de la capital no contaron con el servicio desde el miércoles. “Este miércoles desde muy temprano vecinos de Independencia, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho se quejaron porque no había agua, muchos no habían guardado agua”, acotó.

¿CÓMO SABER SI TU VIVIENDA SERÁ PERJUDICADA POR EL CORTE DE AGUA DE SEDAPAL?

Tendrás que ingresar al siguiente enlace: https://sedapal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6f7749b987d3442d810a1840b8c8133d

Luego en el lado derecho hallarás la siguiente lista: ‘puntos de distribución’, ‘distritos afectados’, ‘incidencias programadas’.

Finalmente deberás colocar el número de suministro en el buscador y verificar que la casa se encuentre dentro de la zona rosa (área afectada).

Es importante indicar que esta plataforma también brinda datos acerca de los suministros, reservorios, cisternas, pozos, hidrantes, cámaras de rebombeo, entre otros.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS DONDE HABRÁ CORTE DE AGUA?

Los distritos afectados por el corte de agua de Sedapal son: Santa Anita, Villa El Salvador, Independencia, San Juan de Lurigancho, San Borja, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Chorrillos, Barranco, Surquillo, La Molina, Ate, La Victoria, Miraflores, San Isidro, San Luis, El Agustino, El Rímac, San Martín de Porres y Cieneguilla.

Asimismo, la empresa mencionó que el servicio de agua se iría restableciendo poco a poco entre las 24 y 96 horas ya que durante ese periodo se harán trabajos de empalme de una tubería. Además, se publicó mediante las redes sociales que los trabajos tienen como objetivo “mejorar el servicio de agua potable para la zona sur de Lima” y que por ello se brindaría “mayores alcances sobre el plan de contingencia que permitirá asegurar el abastecimiento a nuestros usuarios”.