No cabe duda de que Karen Dejo es una de las figuras más queridas y multifacéticas del medio nacional, reconocida por su trayectoria como actriz y bailarina. Con más de 25 años de carrera artística, la figura televisiva ha paseado su talento en diversos programas peruanos. De hecho, en la actualidad se desempeña como chica reality en “Esto es guerra”, lo que ha llevado a ganarse el cariño de los más jóvenes. Sin embargo, en los últimos días, la modelo vivió un gran susto al descubrir un bulto en el cuello, lo que la llevó a temer lo peor y someterse a exámenes para descartar un posible cáncer. Frente a esta situación, sus seguidores se han cuestionado sobre los resultados de sus exámenes médicos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO KAREN DEJO SOBRE EL BULTO QUE ENCONTRÓ EN EL CUELLO?

A través de una entrevista a “Más espectáculos”, Karen Dejo sorprendió a sus seguidores al confesar que a finales de diciembre del año pasado encontró un inusual bulto en el cuello. Sin embargo, tras terminar la última temporada de “Esto es guerra”, la bailarina confesó que su cirujano, quien le pondría una nueva prótesis mamarias, le recomendó realizarse los exámenes correspondientes para descartar un posible cáncer antes de someterse a una cirugía. Al inicio, la popular ‘Sabrosura’ pensó que se trataba de simples ganglios inflamados; no obstante, tras informarse al respecto, dejó de lado esa posibilidad.

Asimismo, Dejo indicó que los exámenes salieron bien, por lo que no dudó en enviar un mensaje a todas las personas a que se realicen sus chequeos para prevenir cualquier enfermedad. “Yo me asusté porque siempre las mujeres tenemos que tantearnos los bultitos y en la segunda semana de diciembre me comenzó a salir un bultito que hasta ahorita lo tengo. Sí (todo salió bien) estoy renovada. Yo le sugiero a las mujeres, hombres que siempre se hagan un descarte, chequeo preventivo, no importa la edad, siempre es bueno cuidar de tu cuerpo y salud”, contó la figura televisiva de 45 años.

¿QUIÉN ES LA PAREJA DE KAREN DEJO?

Karen Dejo presentó a su nuevo novio, Shadid Khan, un prominente empresario de bienes raíces de origen canadiense-pakistaní, durante una nota televisiva emitida en el programa ‘Estás en todas’. La actriz y bailarina reveló que se conocieron durante un viaje a Punta Cana, donde experimentaron un “flechazo” instantáneo y desde entonces han mantenido una estrecha comunicación por videollamada.

Karen Dejo describió a Khan como atento, cariñoso y sobreprotector, destacando la conexión especial que siente con él en todos los aspectos. Shadid Khan es un agente inmobiliario establecido en Quebec, Canadá, y ha llamado la atención del público y los medios debido a su relación con Karen Dejo, expresando su afecto hacia ella a través de mensajes en redes sociales.