Hace unos días, en medio de especulaciones, Karla Tarazona y Christian Domínguez anunciaron que habían retomado su relación, lo que generó un sinfín de críticas y opiniones en los medios de espectáculos y redes sociales. Lejos quedó el escándalo de infidelidad del cumbiambero hacia la madre de su hijo, ocurrido años atrás con una reconocida mujer, incluso, ahora la Tarazona mencionó que cree en las segundas oportunidades. Ante ello, la conductora de televisión dejó en claro cuál es su postura en caso de que deseen tener otro bebé con el cantante de cumbia, a pesar de que es consciente del riesgo que puede ocurrir con el comportamiento de su pareja. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE TENER OTRO HIJO CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Tras confirmarse que Karla Tarazona le dio una segunda oportunidad a Christian Domínguez, los internautas en las redes sociales salieron a criticar la decisión de la también actriz cómica, debido a que él le fue infiel con Isabel Acevedo cuando la conductora de televisión recién había dado a luz al hijo de ambos. Sin embargo, la Tarazona resta importancia a las habladurías y pidió que nadie se meta en su relación debido a que está feliz y tranquila. Asimismo, para el programa “Todo se filtra” reveló que no descarta la posibilidad de tener otro hijo con el cumbiambero, pero que hay ciertas condiciones que se deben tomar en cuenta.

“Si todo va bien, si continuamos trabajando, porque la parte económica es importante para darle a nuestros hijos lo que merecen, y si mi cuerpo responde, no descarto la posibilidad. Y si Diosito quiere, vuelvo a tener un hijo. Tampoco me roba el sueño, hay responsabilidades que cumplir, no solamente económicas, sino también emocionales”, sostuvo la figura de Panamericana TV. Es importante mencionar que Karla Tarazona tiene tres hijos, de los cuales los dos primeros son del fruto de su relación con el cantante Leonard León y el tercero con Christian Domínguez.

¿QUÉ LE DIJO KARLA TARAZONA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SOBRE EL TÍTULO DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO?

En 2024, se descubrió en el programa de Magaly Medina que la vivienda que Karla Tarazona había adquirido en un distrito limeño pertenecía a Christian Domínguez, quien había sacado un préstamo en un reconocido banco para la compra del predio. Esto generó que durante varios días muchos programas de espectáculos comentaran sobre el tema e incluso bromearan, debido a que el cantante de la Gran Orquesta Internacional quería asegurarse con los papeles de propiedad en caso de que algo sucediera en la relación.

Sin embargo, en esta oportunidad, la también actriz cómica no dejó pasar la oportunidad para tocar el tema y llamar la atención del público por su singular pedido en la edición del 6 de febrero del programa “Préndete”. En esa ocasión, mientras comentaban una nota sobre los matrimonios en la playa, Domínguez agarró la mano de Karla y se arrodilló para pedirle nupcias, mientras expresaba sus promesas de amor. Aunque lo que no esperó el cumbiambero fue que la conductora de televisión le pidiera el título de propiedad de su actual departamento.

“Una pregunta, ¿y ya vas a pasar a mi nombre el departamento?”, sostuvo soltando algunas carcajadas. A lo que el también actor decidió responder, sosteniendo que sí lo haría e incluso que entregaría sus tarjetas de los bancos para que pueda hacer uso de ellos. “Prometo darte mis tarjetas de crédito, darte mis tarjetas de ahorros y también darte el departamento”, puntualizó en mencionado programa de Panamericana TV. Aunque todo se trató de una broma del momento, ambos se mostraron muy sonrientes por parodiar una pedida de mano.