La vida en pareja suele terminar en el deseo de conformar una familia con varios hijos, siendo ahora Karla Tarazona y Christian Domínguez quienes han decidido tener otro tras el nacimiento de Valentino. A través de redes sociales, ambos han revelado imágenes donde aparecen juntos, y de la mano escuchando a reconocido especialista en fertilidad, mientras ecografía parece estar confirmando la noticia.

KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ SORPRENDEN A SEGUIDORES REVELANDO DESEO DE CONVERTIRSE EN PADRES NUEVAMENTE

Gran revuelo ha generado mediante redes sociales, la publicación de video realizada por parte de Karla Tarazona y Christian Domínguez, la mediática pareja que planea agrandar su familia mediante tratamiento de fertilidad puntual.

Contando con la asistencia y apoyo del Dr. Luis Noriega Hoces, los conductores de “Préndete” sorprenden apareciendo juntos en la grabación, y de la mano escuchándolo atentamente mientras ecografía termina complementando información brindada.

“Hoy, el amor entre Karla Tarazona y Christian Domínguez se une en una decisión que marcará un hito en sus vidas“, refiere dicho médico ginecólogo a través de publicación realizada vía Facebook, y donde además de agradecerles la confianza, anuncia que en los venideros días se brindarán mayores detalles al respecto.

Tras el nacimiento de Valentino, el hijo en común que tienen los conductores de “Préndete” con 42 años a cuestas, ahora la mediática pareja parece estar lista para concebir a nueva criatura, y esto gracias a tratamiento de fertilidad a cargo del Dr. Luis Noriega Hoces.

¿HOY KARLA TARAZONA SE ENCUENTRA EMBARAZADA? ESTO CONFIRMA LA PAREJA DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

A falta de anuncio oficial por parte de ambos, Karla Tarazona confirma que ha iniciado la planificación para concebir a su segundo hijo junto a Christian Domínguez.

De esta forma lo da a conocer brindando declaraciones exclusivas para diario Trome, y mediante las cuales si precisa que aún no se encuentra embarazada.

“Eso es algo que vamos a decidir juntos como pareja y que comentaremos más adelante“, remarca Karla Tarazona entorno a la posibilidad de concebir este 2026 a la deseada mujercita de sus vidas.

ESTO RESPONDÍA KARLA TARAZONA ANTE LOS RUMORES DE SALIDA DE PANAMERICANA TV SI LLEGA GISELA VALCÁRCEL

Con 3 años al aire, hoy “Préndete” emitido por Panamericana, tendría los días contados tomando en consideración la restructuración de la cual sería objeto el canal tras una adquisición que ha motivado el retorno de la popular ‘Señito’.

Karla Tarazona es hoy precisamente una de las conductoras de dicho programa de farándula, y quien habría pensando en hacer maletas si Gisela Valcárcel ingresaba a la ‘esquina de la televisión’ como productora, presentadora o gran amiga de Susana Umbert, la flamante propietaria de la cadena junto con el Grupo Paltarumi de los empresarios Jimmy Pflücker y Enrique Franco.

Ante lo expuesto, resulta importante recordar, y hacer mención de la respuesta que la actual pareja de Christian Domínguez, le brindara a Samuel Suárez de ‘Instarándula’ sobre el rumoreado y eventual retorno de la popular ‘Señito’ a Panamericana TV, recordándose al respecto los instantes de tensión entre ambas, y durante la época en la que se dio a conocer el amor clandestino entre el cantante e Isabel Acevedo.

"Amigo, ya sabes, pasaré a dejar mi CV a tu oficina“, le refiere inicialmente Karla Tarazona, y como respuesta a pregunta realizada en vivo por parte del periodista de espectáculos, reafirmando así postura en contra de Gisela Valcárcel, e indicando además que ella es una persona frontal, “no hipócrita, menos meto a Dios”.

La relación entre ambas figuras públicas, y sobre todo el concepto que tiene la todavía conductora de “Préndete” sobre la amiga de Susana Umbert, no es de las mejores ni la más cordial, sin embargo la pareja de Christian Domínguez terminaría saludándola durante evento de preventa de Panamericana TV.