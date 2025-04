En un giro inesperado, Karla Tarazona respondió con una dosis de ironía a las recientes declaraciones de Melissa Klug en el programa “El Valor de la Verdad” sobre el inicio del romance entre Pamela Franco y Christian Domínguez. Mientras Klug afirmaba que Tarazona le había revelado detalles del affaire en 2018, la conductora de “Préndete” no dudó en corregir las fechas y poner en duda la memoria de Klug. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LAS DECLARACIONES DE MELISSA KLUG?

La participación de Melissa Klug en el programa “El valor de la verdad” desató una ola de reacciones, especialmente después de que la empresaria afirmara que Karla Tarazona fue quien le informó sobre el inicio del romance entre Pamela Franco y Christian Domínguez. Según Klug, esta conversación tuvo lugar en 2018, mientras ambas trabajaban en el programa “Trapitos al aire”, según recoge el diario La República.

Sin embargo, dicha versión fue desmentida por Tarazona recientemente en el programa “Préndete”. De acuerdo con la locutora de radio, “las fechas no coinciden y no fue así”. Tarazona enfatizó la importancia de la precisión al contar este tipo de historias, sugiriendo que los años podrían haber distorsionado la memoria de Klug. “Cuando uno va a contar algo, cuenta las cosas como son. Quiero pensar que de repente por los años las personas confunden la fecha”, manifestó Tarazona.

Tarazona aclaró que la conversación con Klug ocurrió en realidad a finales de 2019, un año después de lo que Klug había afirmado. Según Tarazona, Klug la llamó para preguntarle sobre los rumores del romance, y ella procedió a investigar directamente con Christian Domínguez. “Cuando ella me llama y me pregunta si eran ciertos los rumores, le digo déjame averiguarte, voy y le pregunto directamente al señor (Christian Domínguez). A lo que él me dice ‘sí, es verdad’. Yo la llamo a Melissa y le digo que sí”, explicó Tarazona.

Además, Tarazona negó haber iniciado la conversación con Klug ni tener conocimiento previo de un supuesto affaire entre Pamela Franco y Christian Cueva. “Yo no sabía antes del 2019 sus entripados con la otra persona. Si yo no conozco a una persona, ¿cómo te voy a llamar a decirle cuéntale?”, aclaró Tarazona, desvinculándose de cualquier relación con Cueva. La conductora concluyó sugiriendo que Klug podría haber sido instigada a preguntar sobre el tema para confirmar alguna sospecha. “Asumo que la habrán mandado a preguntar para cerciorarse de algo”, remarcó.

Las declaraciones de Karla Tarazona han generado un nuevo capítulo en esta controversia, poniendo en duda la veracidad de la versión de Melissa Klug. La discrepancia en las fechas y la negativa de Tarazona a haber sido la iniciadora de la conversación han añadido más intriga a este escándalo en la farándula peruana.

¿CUÁL FUE LA PREGUNTA CON LA QUE MELISSA KLUG LOGRÓ GANAR 25 MIL SOLES EN “EL VALOR DE LA VERDAD”?

El pasado 30 de marzo, Melissa Klug protagonizó una tensa participación en el programa “El valor de la verdad”, donde se sometió a una serie de preguntas para ganar 25 mil soles. La interrogante del último nivel del programa, que le permitió alcanzar dicha suma, fue: “¿Tuviste relaciones con Christian Cueva?”. Esta pregunta generó gran expectación entre los espectadores, quienes aguardaban con ansias la respuesta de la empresaria.

Ante la pregunta, Melissa Klug negó rotundamente haber tenido algún tipo de relación íntima con el futbolista. Tras su respuesta, y luego de la verificación del polígrafo, Klug decidió retirarse del programa con los 25 mil soles ganados.