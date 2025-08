Desde hace casi treinta años, Katia Condos y Federico Salazar son una de las parejas más queridas y solidas del medio nacional. Con miles de seguidores, ambos comparten en sus redes sociales sus experiencias laborales y profesionales, manteniéndose al margen de escándalos y polémicas. No obstante, pese a que la relación entre la actriz y el periodista se caracteriza por el amor y la complicidad, han atravesado fuertes crisis que han logrado superar. Ante esta admiradora historia, los fanáticos se mantienen expectantes por conocer más sobre su vínculo amoroso. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO KATIA CONDOS LOGRÓ SUPERAR LA CRISIS EN SU MATRIMONIO CON FEDERICO SALAZAR?

En diálogo con Trome, Katia Condos compartió detalles íntimos sobre su relación de 29 años con Federico Salazar, revelando los momentos difíciles y los desafíos que han enfrentado a lo largo de su historia juntos. De hecho, la actriz peruana reveló que, frente a una crisis, tanto ella como el periodista han optado por mantenerse unidos y, en algunas ocasiones, han recurrido a ayuda profesional cuando sintieron que no podían resolver los conflictos por sí mismos.

“Sí. Más que crisis, son momentos que no han sido tan fáciles. Pero si hay algo que hemos tenido siempre Fede y yo, es que siempre hemos querido estar juntos. Entonces, cuando ha habido una crisis o momentos que no han sido fáciles decimos ‘ya cómo resolvemos esto que no está funcionando’. También hemos buscado ayuda en algún momento cuando hemos visto que nosotros no teníamos las herramientas“, contó.

Katia Condos y Federico Salazar son una de las parejas más queridas y solidas del medio nacional.

Asimismo, Condos reveló que nunca pensó en separarse de Federico, sino todo lo contrario, priorizó su relación y, sobre todo, la admiración que tiene hacia él por tener grandes cualidades. Incluso, la intérprete peruana mencionó que ambos son muy independientes y respetan sus espacios, lo que ha fortalecido aún más su vínculo. “Sí, totalmente. A Federico yo siempre lo admiro. Me parece una persona tan buena, divertida, inteligente, sus cualidades las sigo viendo y admirando, no se me ha desdibujado en el tiempo”, sostuvo a dicho medio.