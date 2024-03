Katia Palma habló sobre su vida e historia personal en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Christian Rivero, donde reveló cómo se sentía sobre su propio físico y cómo usó el humor para lidiar con ello.

¿QUÉ DIJO KATIA PALMA SOBRE SU FÍSICO?

Durante su participación en el programa digital “Cristian Rivero: El Podcast”, Katia Palma contó que era tímida y avergonzada en el colegio debido a su apariencia física, por lo que con el tiempo decidió usar su personalidad divertida para integrarse a los grupos sociales.

De esta manera, empezó a utilizar su humor en diferentes momentos de su vida, especialmente haciendo chistes sobre su físico. Sin embargo, a pesar de que burlarse de ella misma le dio éxito, señaló que a veces no se sentía feliz con ella misma.

En esta línea, Cristian Rivero le preguntó qué no le gustaba exactamente sobre ella, por lo que la comediante le respondió que lo físico siempre jugó un papel importante en su vida, señalando momentos en que no le gustaba cómo se veía.

“Mira, siempre ha sido para mí lo físico. (...) Me veía bonita, pero llegó un momento en mi vida que me vi en el espejo y ya no me gustaba cómo era físicamente”, dijo. “Me quitaba la ropa para bañarme y no me gustaba. (...) No me veía los aretes porque tenía un montón de cachetes, no me entraban los collares. No quería salir de mi casa. Me ponía ropa muy ancha”, agregó.

Para lidiar con esta situación, la artista señaló que siempre usó el humor para animarse. “Siempre el humor lo he llevado a mi vida para salir de estas cosas que me derrotaban, que me bajoneaban”, explicó.

Asimismo, aseguró que siempre se burló de ella misma para que después no le afecte lo que le digan. “‘Ya, ya me dije gorda. ¿Qué más me vas a decir?’ (...) Siempre saco lo peor de mí para que tú ya no te puedas burlar de mí”, manifestó al aire.

Posteriormente, consultada por cómo se siente actualmente, Palma aseguró que aún hay días donde no se agrada a sí misma y no tiene ganas de nada, pero a pesar de ello, se siente mejor consigo misma y se quiere como tal.

“Lo cierto es que hay días en los que no me gusto, me veo horrible, me siento sin ganas de nada. Pero claro, hoy me veo más segura, más empoderada. Tengo mejor versión de mí, mejor rollo conmigo. Ya me quiero más, me acepto más. Por más que me salga por acá un rollo, o me equivoqué en algunas cosas, me quiero como soy”, sostuvo.

Además, indicó que le gusta que el público la vea como una persona común y corriente. “Me gusta que la gente vea que me equivoco, que lloro, que me duelen las críticas, que me encanta el humor, que puedo hacer cualquier cosa por trabajar”, dijo. “Ahora me acepto, me quiero, me abrazo”, concluyó sobre sí misma.