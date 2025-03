El estreno de ‘El Valor de la Verdad’, que tuvo como invitada estelar a Pamela López, trajo consigue repercusión y polémica. En este sentido, Alexandra Méndez, más conocida como la ‘Chama’ en la farándula peruana, ha provocado controversia con diferentes declaraciones sobre el tipo de relación que tuvo con Christian Cueva. Incluso, la venezolana se animó a contar que le hizo una advertencia en su momento a la madre de los hijos de ‘Aladino’.

La advertencia que le hizo la ‘Chama’ a Pámela López por Christian Cueva: “Le escribí para contarle la verdad”

Recordemos que López aseguró que Méndez había estado en la casa de un familiar de Cueva. Sin embargo, ella lo negó y también reveló que busco advertir a la expareja del futbolista. “Ni me escribió a mí invitándome a una casa porque no acepté... Ahora ella habla mal de mí, me quiere dejar mal como mujer cuando yo empaticé con ella y le escribí para contarle la verdad sobre lo que hacía su esposo. Eso me entristece”, contó en ‘Magaly TV: La Firme’.

“El único responsable aquí, y le dije yo a ella en los mensajes, es tu esposo. Incluso, si tú ves a una mujer tan cegada, aunque no sé las razones, no la juzgo. Pero sí me molesta que venga mujeres como ella a dejar mal a otras y no se fijen en quien realmente debía respeto”, agregó la ‘Chama’.

Alexandra Méndez, ‘La Chama’, se refirió al caso Christian Cueva.

Esta es la lista de preguntas que no respondió Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’

La noche del domingo 9 de marzo, el Perú se paralizó con las candentes y fuertes declaraciones de Pamela López en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, en las cuales contó todos los pormenores sobre su tormentosa relación con Christian Cueva, las supuestas infidelidades con Melissa Klug, Pamela Franco, Chris Soifer, Marisol, entre otras mujeres del medio. Además, dentro de las 20 preguntas que respondió la emprendedora, narró una historia lamentable en su vida, ya que abortó por insinuación del futbolista en 2014. Todas estas revelaciones le valieron para ganar 25 mil soles. A continuación, estas fueron las preguntas que respondió López:





¿Estuvo Christian Cueva con Pamela Franco mientras estabas dando a luz? | Respuesta: Sí





¿Decía Christian Cueva que Pamela Franco era una cualquiera? | Respuesta: Sí





¿Dejarías que tus hijos se relacionen con Pamela Franco? | Respuesta: No





¿Metía a Pamela Franco en las concentraciones? | Respuesta: Sí





¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva? | Respuesta: Sí





¿Te agredió Cueva varias veces? | Respuesta: Sí





¿Te insinuó Cueva que abortes? | Respuesta: Sí





¿Tenía Cueva varios chips de celulares en su maleta? | Respuesta: Sí





¿Fue el famoso yape a la otra Pamela para comprar chelas? | Respuesta: Sí





¿Te dijo Cueva que tuvo relaciones sexuales con Melissa Klug? | Respuesta: Sí

La lista de preguntas que no respondió Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’ | Foto: Panamericana Televisión





¿Le pidió la hija de Melissa Klug a Cueva ser su pareja de promoción? | Respuesta: Sí





¿Asistía Cueva a una iglesia cristiana para obtener tu perdón? | Respuesta: Sí





¿Fue Christian Domínguez el paño de lágrimas de Pamela Franco? | Respuesta: Sí





¿Te describió Christian Domínguez todas las casas de Cueva? | Respuesta: Sí





¿Organizaba Cueva encerronas con futbolistas? | Respuesta: Sí





¿Afanó Cueva a Marisol? | Respuesta: Sí





¿Amenazó Cueva a Marisol con mostrar sus conversaciones? | Respuesta: Sí





¿Pamela terminaste con tu enamorado por Christian Cueva ? | Respuesta: Sí





¿Te contó Cueva que Cris Soifer le sacaba plata? | Respuesta: Sí





¿Amas a Christian Cueva? | Respuesta: No





Es importante señalar que la pregunta 20 inicialmente fue “¿Es Cueva el amor de tu vida?”, pero las invitadas de Pamela López tocaron el botón rojo y se tuvo que cambiar la pregunta.