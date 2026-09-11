¿La bloqueó por pedido de Christian Domínguez? Pamela Franco responde a Melanie Martínez | Composición EC: Instagram
¿La bloqueó por pedido de Christian Domínguez? Pamela Franco responde a Melanie Martínez | Composición EC: Instagram
Por Redacción EC

El vínculo entre Pamela Franco y Melanie Martínez atraviesa un momento de distanciamiento que ha despertado diversas especulaciones en los últimos días. La situación tomó mayor relevancia luego de que Melanie contara públicamente que ya no mantiene comunicación con la cumbiambera y mencionara un supuesto bloqueo en redes sociales. En medio de estas versiones, también surgió la posibilidad de que Christian Domínguez estuviera relacionado con el alejamiento entre ambas artistas. Frente a ello, Pamela Franco fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y decidió responder a las declaraciones de su colega, además de aclarar cuál es su posición ante esta situación. A continuación, te contamos qué dijo la cantante y qué respondió sobre el supuesto bloqueo por pedido de Christian Domínguez.

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