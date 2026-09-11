El vínculo entre Pamela Franco y Melanie Martínez atraviesa un momento de distanciamiento que ha despertado diversas especulaciones en los últimos días. La situación tomó mayor relevancia luego de que Melanie contara públicamente que ya no mantiene comunicación con la cumbiambera y mencionara un supuesto bloqueo en redes sociales. En medio de estas versiones, también surgió la posibilidad de que Christian Domínguez estuviera relacionado con el alejamiento entre ambas artistas. Frente a ello, Pamela Franco fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y decidió responder a las declaraciones de su colega, además de aclarar cuál es su posición ante esta situación. A continuación, te contamos qué dijo la cantante y qué respondió sobre el supuesto bloqueo por pedido de Christian Domínguez.

¿PAMELA FRANCO DESCARTÓ HABER BLOQUEADO A MELANIE MARTÍNEZ?

Al ser consultada por el supuesto bloqueo en Instagram, Pamela Franco aseguró que no estaba al tanto de esa situación y cuestionó el origen de la versión difundida por Melanie. La artista indicó que estos asuntos los maneja su equipo de redes sociales.

“Yo la verdad no sé de dónde me sacan eso, sé la verdad, yo ni enterada estoy de esas cosas, por último me maneja mi equipo esas cosas”, manifestó ante las cámaras.

Pamela Franco responde a Melanie Martínez tras polémica por supuesto bloqueo.

¿POR QUÉ PAMELA FRANCO NO PIENSA BUSCAR A MELANIE?

La cumbiambera también fue consultada sobre la posibilidad de acercarse a Melanie Martínez para aclarar las diferencias. Sin embargo, Pamela dejó claro que no contempla dar ese paso, ya que considera que hacerlo podría interpretarse como si hubiera cometido alguna falta contra su colega. “Es que buscarla es como decir ‘le he hecho algo’... le deseo lo mejor como mujer y como madre y nada, a seguir”, respondió.

También remarcó que nunca existió un inconveniente entre ambas. “Yo no he tenido ningún problema con ella, yo ya he sido clara, le deseo lo mejor de todo del mundo”, afirmó.

¿CHRISTIAN DOMÍNGUEZ INFLUYÓ EN EL DISTANCIAMIENTO?

Cabe recordar que Melanie dejó entrever que Christian Domínguez podría haber pedido a Pamela que cortara el contacto. Ante esta posibilidad, Franco lo negó de manera contundente y sostuvo que el cumbiambero está concentrado en sus propios asuntos y proyectos actuales en este momento.

“Yo ahí lo descarto totalmente, él también está metido en sus cosas”, señaló. En esta línea, se animó a compartir que ambos dejaron atrás sus diferencias públicas por el bienestar de su hija.

¿QUÉ DIJO PAMELA SOBRE SU ACTUAL PRIORIDAD?

Franco señaló que su atención está puesta en sus responsabilidades profesionales y en su familia, por lo que prefiere mantenerse alejada de situaciones que puedan generar nuevas controversias. “Estoy enfocada en chamba de verdad, yo creo que todo el mundo debería hacer eso y yo creo que así evitaríamos muchísimos problemas, mente ocupada, mente sana”, comentó.

Sus palabras llegaron después de que Melanie Martínez participara en ‘América Hoy’, donde habló de traiciones, malas energías y personas falsas durante un baño de florecimiento. Aunque sus comentarios generaron especulaciones por el contexto, Melanie no identificó directamente a Pamela como destinataria de sus declaraciones.a identidad de las personas a las que hacía referencia en su mensaje, según explica el diario La República.

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