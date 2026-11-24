La espera terminó para los seguidores del entretenimiento digital. La Casa de Alofoke 3 estrenó su tercera temporada el lunes 23 de noviembre de 2026 con una propuesta que busca captar la atención del público latinoamericano durante más de 40 días consecutivos. El reality, impulsado por el empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, reúne a participantes de diferentes nacionalidades en una casa donde la convivencia, las discusiones, los desafíos y las actividades especiales forman parte de una transmisión ininterrumpida. La señal oficial es gratuita y se encuentra disponible en YouTube.

¿Dónde y cómo ver La Casa de Alofoke 3 EN VIVO y gratis?

La transmisión oficial de La Casa de Alofoke 3 se realiza a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show. Los usuarios pueden ingresar desde un celular, computadora, tablet o Smart TV y buscar el nombre del canal para acceder a la señal en directo, sin necesidad de contratar televisión por cable ni pagar una suscripción adicional.

Otra alternativa es ingresar a la página oficial de La Casa de Alofoke, que concentra información y acceso al programa. Se recomienda activar las notificaciones del canal para recibir avisos cuando se publiquen nuevas transmisiones o contenidos destacados.

¿A qué hora se puede ver La Casa de Alofoke 3 en Perú?

El estreno oficial se realizó el lunes 23 de noviembre a las 9:00 p. m. en República Dominicana. Para los espectadores peruanos, la transmisión comenzó a las 8:00 p. m., por lo que quienes no pudieron conectarse durante la presentación inicial todavía pueden ingresar y seguir la convivencia.

La diferencia horaria también permite que el público de otros países latinoamericanos se conecte desde sus respectivos territorios. En Colombia, Ecuador y Panamá, por ejemplo, el horario de referencia también es de las 8:00 p. m., mientras que en Puerto Rico y Venezuela corresponde a las 9:00 p. m.

¿Hasta cuándo durará La Casa de Alofoke 3?

Una de las características más llamativas de esta temporada es su duración. La producción anunció que el reality permanecerá al aire desde el 23 de noviembre de 2026 hasta el 2 de enero de 2027. Esto representa más de 40 días de convivencia, con cámaras encendidas permanentemente y actividades que permitirán seguir las reacciones de los participantes durante diferentes momentos del día.

La transmisión estará disponible las 24 horas, de lunes a domingo, sin limitarse a un horario televisivo tradicional. De esta manera, los seguidores podrán conectarse por la mañana, tarde o madrugada para descubrir qué sucede dentro de la casa, mientras que quienes no puedan permanecer conectados tendrán la posibilidad de revisar los momentos más comentados a través de los contenidos publicados posteriormente.

¿Qué participantes y novedades tendrá La Casa de Alofoke 3?

La tercera edición apuesta por una convivencia internacional, con participantes procedentes de diferentes países y perfiles vinculados al entretenimiento y las redes sociales. Entre los nombres anunciados antes del estreno figuraban Monchy Cadena, Rony Alca, Germán Gualey y Manuel Connect. La producción también fue incorporando nuevos participantes durante los días previos a la apertura de la casa.

Otra de las novedades es la posibilidad de que periodistas, creadores digitales y páginas de entretenimiento compartan fragmentos del reality en Facebook, Instagram, TikTok y X, e incluso puedan monetizarlos si cumplen las condiciones de cada plataforma. Sin embargo, existe una restricción importante: YouTube mantiene la exclusividad de distribución del contenido completo a través del canal oficial Alofoke Radio Show.

¿Qué se podrá ver durante la tercera temporada del reality?

La propuesta de esta edición combina convivencia, competencias, conversaciones, conflictos y actividades especiales. La producción también contempla presentaciones musicales e invitados que formarán parte de la programación, por lo que el contenido no se limitará a mostrar la rutina diaria de los participantes.

El calendario incluye las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, dos fechas que podrían convertirse en momentos especialmente comentados por la convivencia entre los integrantes. Con su transmisión continua hasta el 2 de enero de 2027, La Casa de Alofoke 3 busca mantener activa la conversación en redes sociales y consolidarse como uno de los realities digitales más seguidos del entretenimiento latinoamericano.