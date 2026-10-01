La disputa entre Magaly Medina y Luis ‘Cuto’ Guadalupe, que comenzó tras la difusión de un ampay relacionado con la entonces esposa del exfutbolista, llegó a los tribunales y terminó con una sentencia de primera instancia contra la conductora. El proceso judicial se centró en una serie de comentarios realizados durante su programa, entre ellos una frase vinculada con la conocida expresión “la fe del Cuto”, que Guadalupe consideró ofensiva para su honor, su familia y sus creencias. El fallo estableció una pena suspendida, una multa y una reparación civil, aunque la decisión todavía puede ser revisada por una instancia superior. ¿Qué dijo exactamente Magaly Medina y por qué sus palabras terminaron en una denuncia? A continuación, te contamos cómo se originó el conflicto, qué determinó el juzgado y cuáles son las consecuencias de la sentencia.

¿QUÉ FRASE DE MAGALY MEDINA ENFURECIÓ A ‘CUTO’ GUADALUPE Y TERMINÓ EN UNA DENUNCIA?

El conflicto comenzó en mayo de 2023, después de que “Magaly TV La Firme” difundiera imágenes de Charlene Castro, entonces esposa de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, ingresando a un hospedaje junto a otro hombre. Tras el ampay, Magaly Medina realizó varios comentarios sobre la situación sentimental del exfutbolista y su manera de afrontar públicamente lo ocurrido.

“Ay, el Cuto perdió la fe”, habría dicho Medina sobre la infidelidad, haciendo referencia con sarcasmo a la conocida expresión “la fe del Cuto”. Guadalupe consideró que esas expresiones no solo afectaban su honor, sino que también involucraban aspectos personales, familiares y religiosos.

Cuando posteriormente habló sobre la denuncia, Medina confirmó que Guadalupe había decidido llevarla ante los tribunales y defendió el tono de sus comentarios. “Él dice que eso es difamación para él, que he mellado su honra”, señaló la conductora. Luego rechazó que se hubiera burlado de sus creencias y lanzó la frase que quedó asociada al conflicto: “¿Cómo me voy a burlar de su fe? Me burlé de sus cachos”.

Magaly Medina reaccionó ante la demanda que le ganó ‘Cuto’ Guadalupe por el delito contra el honor en la modalidad de injuria y difamación agravada. (Foto: YouTube - "Magaly TV, la firme" / "Denganche")

¿QUÉ DECIDIÓ EL JUZGADO SOBRE LOS COMENTARIOS DE MAGALY?

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima consideró que varias expresiones de Medina tuvieron carácter agraviante al involucrar aspectos de la vida íntima, familiar y las creencias religiosas de Guadalupe.

La defensa sostuvo que los comentarios estaban protegidos por la libertad de expresión y formaban parte del estilo satírico del programa. Sin embargo, el juzgado concluyó que no estaban vinculados exclusivamente con un asunto de interés público y afectaron el honor del exfutbolista.

Debido a esto, en la sentencia emitida el 4 de septiembre de 2026, Medina fue condenada a tres años de pena privativa de libertad por injuria y difamación agravada. Sin embargo, la ejecución quedó suspendida por dos años, por lo que no irá a prisión mientras cumpla las reglas impuestas.

Durante ese periodo deberá firmar cada 30 días ante la Corte Superior de Justicia de Lima, pedir autorización para cambiar de domicilio o salir del país y abstenerse de emitir expresiones que puedan constituir nuevamente injuria o difamación contra Guadalupe. Si incumple estas condiciones, la suspensión podría ser revocada y la pena ejecutada.

¿MAGALY MEDINA DEBERÁ PAGAR ALGO POR LA SENTENCIA?

El juzgado fijó una multa de S/57.216,50, equivalente a 202 días-multa, que deberá pagarse dentro de los 10 días posteriores a la notificación de la sentencia. El monto fue establecido considerando los ingresos declarados por la conductora.

Además, se ordenó el pago de S/200 mil por reparación civil a favor de Guadalupe. La cantidad deberá ser cubierta solidariamente por Medina y Andina de Radiodifusión S.A.C., empresa vinculada a ATV.

La parte querellante había solicitado hasta S/900 mil, pero la jueza a cargo estableció un monto menor al considerar que existió una afectación moral, aunque no se acreditaron daños patrimoniales específicos.

¿POR QUÉ ATV TAMBIÉN DEBERÁ PAGAR LA REPARACIÓN CIVIL?

La empresa televisiva cuestionó durante el proceso que se le atribuyera responsabilidad por las declaraciones emitidas en el programa. Su defensa sostuvo que su participación se limitaba a brindar el servicio de transmisión y que no se había demostrado que hubiera autorizado o conocido anticipadamente los comentarios de Medina.

Pese a ese argumento, el juzgado determinó que Andina de Radiodifusión S.A.C. debía responder solidariamente junto con la conductora por los S/200 mil de reparación civil. Para establecer el monto, la magistrada tomó en consideración que las expresiones fueron difundidas mediante señal abierta en “Magaly TV La Firme” y, por tanto, tuvieron un amplio alcance.

¿QUÉ DIJO ‘CUTO’ GUADALUPE TRAS CONOCER LA SENTENCIA?

Tras conocer el fallo, Guadalupe afirmó que la decisión debía servir como advertencia sobre la exposición de la vida privada con fines de entretenimiento.

“Esta sentencia no es solo mía. Es una advertencia para quienes pretenden normalizar la exposición pública de la vida privada con el único afán de obtener ganancias a costa del honor y el buen nombre de las personas”, manifestó.

Posteriormente, escribió en sus redes sociales: “Creo en la justicia divina, y hoy también tengo razones para creer en la justicia de los hombres”.

¿LA SENTENCIA CONTRA MAGALY MEDINA YA ES DEFINITIVA?

No. La resolución corresponde a una primera instancia y todavía puede ser impugnada por las partes. Por ello, el proceso no ha terminado de manera definitiva y una instancia superior podría revisar lo decidido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Lima.

Cabe señalar que en la misma resolución, se absolvió a Ney Guerrero, quien también fue incluido en la querella. El juzgado concluyó que no se acreditó que hubiera pronunciado expresiones injuriosas o difamatorias contra Guadalupe ni que hubiera tenido la participación que se le atribuía, según informa Infobae.

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