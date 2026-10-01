¿La conocías? La frase de Magaly Medina que enfureció a ‘Cuto’ Guadalupe y terminó en una denuncia | Composición EC: @magalymedinav / @cutoguadalupe16
¿La conocías? La frase de Magaly Medina que enfureció a ‘Cuto’ Guadalupe y terminó en una denuncia | Composición EC: @magalymedinav / @cutoguadalupe16
Por Redacción EC

La disputa entre Magaly Medina y Luis ‘Cuto’ Guadalupe, que comenzó tras la difusión de un ampay relacionado con la entonces esposa del exfutbolista, llegó a los tribunales y terminó con una sentencia de primera instancia contra la conductora. El proceso judicial se centró en una serie de comentarios realizados durante su programa, entre ellos una frase vinculada con la conocida expresión “la fe del Cuto”, que Guadalupe consideró ofensiva para su honor, su familia y sus creencias. El fallo estableció una pena suspendida, una multa y una reparación civil, aunque la decisión todavía puede ser revisada por una instancia superior. ¿Qué dijo exactamente Magaly Medina y por qué sus palabras terminaron en una denuncia? A continuación, te contamos cómo se originó el conflicto, qué determinó el juzgado y cuáles son las consecuencias de la sentencia.

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