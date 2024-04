Mónica Sánchez y Lucho Cáceres son dos reconocidos artistas peruanos que cuentan con una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento. Ambos han dejado huella en el público por su talento y versatilidad que demostraron en diversos roles para televisión, cine y teatro.

Si bien ambos artistas suelen ser protagonistas de alguna producción nacional, también han llegado a protagonizar las noticias debido a sus declaraciones sobre distintos temas. En esta línea, recientemente ha tomado relevancia la opinión de Mónica Sánchez sobre una crítica que recibió “Al fondo hay sitio”, teleserie de América Televisión donde actúa; y precisamente, dicha crítica fue realizada por Lucho Cáceres. A continuación, te contamos qué dijeron.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MÓNICA SÁNCHEZ ANTE LA CRÍTICA DE LUCHO CÁCERES?

Tras las críticas de Lucho Cáceres hacia “Al fondo hay sitio”, Mónica Sánchez simplemente atinó a expresar su aprecio hacia su colega, destacando su naturaleza crítica y renegona. “Lo quiero con todo incluido: crítico, autocrítico, renegón, gruñón, hostil. Lucho es todo eso, pero igual se le quiere”, manifestó la artista al medio digital La Noticia.

Adicionalmente, la intérprete de Charito señaló que prefiere enfocarse en los comentarios positivos de los seguidores de la serie, que ha mantenido una gran audiencia a lo largo de su desarrollo. “Tener un oficio como el mío que es trabajar en un medio tan potente como es la tele, siempre te va a exponer a juicios y comentarios de personas y son válidas. Yo me quedo con el de ese público que nos da cariño, nos ve con ojos de que puede encontrarle algo bonito”, expresó la actriz.

¿QUÉ DIJO LUCHO CÁCERES SOBRE LA POPULAR SERIE “AL FONDO HAY SITIO”?

A través de sus redes sociales, Lucho Cáceres generó polémica al cuestionar la calidad de “Al fondo hay sitio”, describiéndola como una serie que “más que entretener, estupidiza”.

Además, Cáceres preguntó a sus seguidores si alguien realmente estaba interesado en el desenlace de la ficción nacional. “¿En serio hay alguien a quien le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, cuestionó.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ ERICK ELERA A LUCHO CÁCERES SOBRE SU PUBLICACIÓN?

La crítica de Cáceres provocó la molestia del actor Erick Elera, quien interpreta a Joel Gonzales en “Al fondo hay sitio” y decidió comentar la publicación de su colega. “Lo bueno que estás pendiente, un abrazo compañero”, escribió el también cantante.

En respuesta al mensaje de Elera, Lucho Cáceres quiso aclarar que está pendiente de todo lo relacionado a cine, teatro y televisión. En este contexto, aprovechó para describir la trama como predecible y absurda, y señaló que no perdería su tiempo en dicho programa. “Jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años, no tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos”, sostuvo.

¿LUCHO CÁCERES PUDO HABER TRABAJADO EN “AL FONDO HAY SITIO”?

Anteriormente, Lucho Cáceres había revelado que fue contactado por Efraín Aguilar para unirse desde un inicio al elenco de “Al Fondo Hay Sitio”. Al actor se le propuso interpretar el papel de ‘Pepe’; sin embargo, decidió rechazar la oferta.