El mundo de la farándula peruana sigue remecido por el impactante ampay que generó un grupo de chicos realitys abordo de un yate de fiesta en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los protagonistas de estas impactantes imágenes son Said Palao, Patricio Parodi y Mario Irivarren, quienes estuvieron sin sus parejas y fueron captados en situaciones comprometedoras con bellas modelos argentinas mientras disfrutaban de un fin de semana con música y bebidas alcohólicas. Esto generó, sin duda, que Onelia Molina le pusiera fin, por segunda vez, a su relación con la ‘Calavera coqueta’, generando una serie de reacciones entre los seguidores. Frente a esta mediática situación, la arequipeña se encuentra viviendo de su soltería al máximo junto a sus compañeros de ‘Esto es guerra’, con quienes fue vista pasándola de lo mejor en una fiesta electrónica hasta altas horas de la noche. Sin embargo, quien se mostró en contra de que la modelo salga de fiesta fue Rafael Cardozo, al considerar que no guardó “luto” como corresponde. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿POR QUÉ RAFAEL CARDOZO CRITICÓ LA SALIDA DE ONELIA MOLINA TRAS TERMINAR CON MARIO IRIVARREN?

Luego de que Onelia Molina atravesara días complicados debido al ampay donde se le ve a Mario Irivarren besando a una modelo argentina en un yate junto a sus amigos, la modelo arequipeña ha decidido dar vuelta a la página y seguir con su vida. En esta oportunidad, la odontóloga de profesión mostró a través de sus redes sociales que la pasó de lo mejor en una fiesta electrónica junto a Flavia López y Kevin de ‘Esto es Guerra’ hasta el amanecer. De acuerdo con las imágenes, Molina lució un sujetador gris, pantalones de jean negros, botines con tacón y lentes de sol. Así, esto generó que Rafael Cardozo cuestionara la actitud de la chica reality frente a esta complicada situación.

Y es que, para el brasileño, Molina debería guardar “luto” por algunas semanas, señalando que tendría que manejar su soltería con mayor cautela y respeto tras haber terminado recientemente su relación con Irivarren. “Yo creo que si tú terminas una relación, lo mínimo que puedes hacer es guardar un luto. No te digo que te encierres de por vida, pero por lo menos unas tres semanas quédate en tu casa, no salgas a bailar como si no pasara nada. Sales ahí, te grabas, estás en la ‘juerga’, eso se ve mal”, sostuvo en ‘Sin más que decir’.

MAGALY MEDINA REVELÓ EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE SAID PALAO, PATRICIO PARODI Y MARIO IRIVARREN A COLOMBIA

En una edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina reveló el movimiento migratorio de Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Según la popular ‘Urraca’, el viaje que realizaron los personajes públicos ocurrió en marzo del año pasado, a pocas semanas de la boda de Alejandra Baigorria con el ‘Samurái’, donde asistieron muchos de sus amigos. Esto llevó a la periodista a calificar la escapada como un “viaje de solteros”; sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que el grupo no publicara absolutamente nada en sus redes sociales durante esos días de aventura.

“Ellos, los ‘Cuatro Fantásticos’, viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, ellos viajaron a Colombia. Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta. Este fue un viajecito y ahora que los hemos visto como los ‘Cuatro Fantásticos’ se divierten, seguramente le dice: ‘Ay, vamos a un viaje de amigos a Colombia’. A Colombia todavía. Ahí se fueron el año pasado por estas fechas. O sea que ellos tienen unos días libres al año, que sus mujeres ya saben”, sostuvo Medina.